V Budvaru testují tři týdny, další firmy se přidávají. Madeta je proti

Zatímco vláda v uplynulých dnech řešila, jestli budou firmy testovat zaměstnance, Budějovický Budvar to dělá už tři týdny. „Máme za sebou tři kola. Provádíme je vždy v pondělí dopoledne,“ líčí ředitel národního pivovaru Petr Dvořák.

S celou akcí v areálu na Pražské třídě pomáhají podniku zdravotníci z nemocnice. Za zhruba tři hodiny protestují všechny pracovníky v provozu. „Neexistuje žádný nástroj, jak to někomu nakazovat, takže zaměstnance zkrátka pozveme,“ vysvětluje ředitel Dvořák.

Náklady navíc to podle něj pro národní pivovar jsou, ale považuje to za lepší variantu, než kvůli rozšíření covidu zavřít výrobu. I proto v tom vedení Budvaru plánuje pokračovat dál minimálně několik dalších týdnů.

„Je ale pravda, že zájem postupně klesá. Největší problém vidím v tom, že ten úkon zkrátka není příliš příjemný,“ uvádí Dvořák s tím, že za všechna tři dosavadní kola neodhalila jediného pozitivního pracovníka. Těch má pivovar zhruba 670.

Přibližně 650 lidí zaměstnává společnost Viscofan CZ, která se v Budějovicích věnuje výrobě střívek pro masný průmysl. Podnik má od začátku pandemie nastavená přísná hygienická opatření, díky nimž zatím covid-19 výrazně nenarušil provoz závodu nedaleko nádraží.

I tam už mají zkušenosti s testováním. „Máme za sebou jednu větší akci, při níž jsme to najednou zvládli u 90 lidí. Pravidelně to teď neprovádíme, ale rizikové kontakty vyhodnocujeme a v takovém případě pak využíváme dostupná centra,“ popisuje ředitel Miloslav Kamiš.

Viscofan staví centrum v areálu

V těchto dnech navíc podnik reaguje na jednání vlády, která řešila, zda by mohly testovat samotné firmy.



„Tento týden proto chceme mít jedno testovací centrum v areálu firmy. V případě rozhodnutí státu budeme připraveni to provádět jednou týdně,“ vzkazuje Kamiš.

Také však upozorňuje, že to je s ohledem na počet pracovníků a směnný provoz logisticky náročné.



„Navíc by to mělo platit od 1. března, takže je na to stejně jako v jiných případech málo času a informace žádné. Mám pocit, že stát přenáší odpovědnost na firmy, neměl by nás nutit stát se expertem na takovou problematiku. Osobně smysl té operace postrádám. Připadá mi logičtější testovat, pokud dojde k rizikovému styku, a zároveň dál dodržovat stávající opatření,“ hodnotí Kamiš.

Financování od státu nebo náklady podle něj nejsou otázkou. „Prioritou je pro nás ochránit zaměstnance, pro to děláme maximum. Zároveň se přirozeně snažíme udržet provoz závodu,“ přidává Kamiš.

Podobně jako Viscofan k tomu přistupuje i budějovický závod firmy Robert Bosch s téměř čtyřmi tisíci zaměstnanci.

„Netestujeme plošně, vybíráme pouze rizikové skupiny zaměstnanců při podezření na nákazu nebo při symptomech za využití systému trasování. Využíváme k tomu vlastního testovací zařízení i odběry třetí stranou v prostředí naší společnosti,“ shrnuje Milan Šlachta, jednatel a obchodní ředitel.

Příští týden začne povinné testování také v českokrumlovské společnosti Schwan Cosmetics CR. Ta vyrábí dřevěné kosmetické tužky. „Tento týden to domlouváme s naším dodavatelem lékařských služeb. Měli bychom plošně testovat příští čtvrtek a pátek. Všichni zaměstnanci se musí zúčastnit,“ uvádí za firmu Karel Čáslava.

Vytírají z přední části nosu

Od pondělí se do testování pustil i E.ON, a to na specializovaném odběrovém pracovišti, které pro něj zajišťuje externí výjezdová laboratoř. Poprvé odebírali vzorky ve firemním areálu v Brně. Zaměstnance tam testují v pondělí a ve čtvrtek.

„Máme přihlašovací formulář, aby lidé nemuseli čekat. Používáme rychlou, bezbolestnou formu odběru z přední části nosu. O výsledku se člověk dozví do patnácti minut přes SMS nebo e-mail,“ informuje mluvčí společnosti Roman Šperňák s tím, že poprvé se zúčastnilo asi 90 lidí a všichni byli negativní.

Nyní firma připravuje rozšíření odběrů do dalších lokalit. Od příštího týdne plánuje testovat i v Českých Budějovicích. „Zatím nedokážu říct přesné datum, ale mělo by to být už v průběhu příštího týdne. Postup bude přibližně stejný jako v Brně,“ doplňuje Šperňák.

V Leifheitu Blatná, kde pracuje asi 600 lidí, začali testovat poprvé v úterý. „Podruhé je to v plánu příští týden. Zatím problém nemáme, všichni zaměstnanci k tomu přistoupili zodpovědně a nechali se otestovat,“ hodnotí za vedení společnosti Radim Pešek, jenž proces považuje za nejlepší ochranu.

Proti je ale například Madeta. „Netestujeme a testovat sami zatím nebudeme. To je úkol státu. Když nařizuje odstávky a karantény a podobná opatření, tak ať to dělá stát. Nechci být škaredý, ale nebudeme se přeškolovat na tuto práci,“ řekl v rozhovoru pro Seznam Zprávy její majitel Milan Teplý.

Česko by mělo od pondělí 1. března spustit plošné testování ve firmách. Na tiskové konferenci to tento týden řekl vicepremiér a ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). Proplácet se mají čtyři testy na osobu za měsíc a první fázi procesu bude celá akce dobrovolná.