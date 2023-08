Postavy kreslí jako hrdiny z komiksů. Studentku oslovil i americký investor

Na začátku potřebovala 22letá Tereza Jandová především zápočet a zkoušku. Musela založit firmu, a tu začít budovat. Její podnikatelský nápad ji však natolik strhl, že u něj hodlá zůstat a dál ho rozvíjet. Na přání kreslí postavy, které stylizuje do podob komiksových hrdinů.

Se svým projektem Cartoon Yooself uspěla ve velké konkurenci na mezinárodní soutěži. V červenci se v Turecku uskutečnila největší evropská přehlídka studentských firem GEN-E 2023 organizátora JA Europe. A Tereza Jandová získala cenu publika, když zvítězila nad 104 vysokoškolskými týmy z 26 zemí.

Studentka Jihočeské univerzity v Budějovicích zůstává i po úspěchu velmi skromná. „Sice jsem si vždy ráda kreslila, ale vůbec jsem netušila, že by ve mně něco takového mohlo být. Moc mě to nadchlo a určitě budu pokračovat dál, i když už jsem ve škole předmět splnila,“ vysvětluje talentovaná slečna žijící v Českých Budějovicích.

Simpsonovi i šmoulové

Vše začalo jako povinnost při studiu ekonomie a managementu a následná účast v programu JA StartUp. „Měli jsme za úkol vymyslet záměr, potom založit firmu a tu pak rozvíjet. Nejdříve jsem ani nečekala, že se to bude líbit,“ popisuje začátky. Firmy studentů jsou většinou týmové projekty, Jandová však pracuje raději samostatně. „Navíc bych stejně skoro u všeho potřebovala být. Musím vše konzultovat s klientem, slyšet jeho přání a představy. Pak to kreslím a nakonec si zařídím i vše ostatní. Je toho docela hodně, ale moc mě to baví,“ vypráví studentka, kterou čeká třetí ročník univerzity.

Do soutěže se přihlásila sama a ani nečekala, že by mohla uspět. „Měli jsme si založit stánek na virtuálním tržišti. Snažila jsem se, aby byl hodně barevný a zároveň přehledný. A tím, že ho ocenilo právě publikum, tak to vypadá, že se asi povedl,“ hodnotí. O své výhře se dozvěděla při přímém přenosu z vyhlášení, který sledovala.

Mezi její nejoblíbenější kreslené seriály patří kultovní Simpsonovi, kteří už baví celé generace. A pak má ráda i celou řadu dalších, jež sleduje na streamovacích službách. Když ale maluje postavu na přání podle fotografie, nesmí použít žádné známé postavičky. Může je pouze stylizovat.

Českobudějovická studentka Tereza Jandová začala kreslit postavy v podobě komiksových hrdinů.

„Ale v tomto ohledu se nebráním žádné výzvě. Chci se dál zlepšovat. Plánuji zvýšit nabídku kreslených stylů a přidat další služby,“ dodává. Takže, když bude mít někdo přání nechat se nakreslit například podle známých šmoulů, pustí se Tereza Jandová i do toho.

Zájemci musejí mít představu

Svému startupu se věnuje zatím teprve měsíce, nikoli roky, ale dost možná je před ní další velký posun. Oslovil ji totiž potenciální americký investor, který jí nabídl spolupráci.

„Pokud by to klaplo, mohla bych dále rozvíjet své schopnosti. Pokud by to třeba vyústilo v to, že bych se podílela i na tvorbě nějaké seriálu, byl by to vlastně splněný sen, o kterém jsem ještě nedávno ani nevěděla, že ho mám,“ říká nadšeně Jandová. Je z ní cítit, jak moc se pro svůj projekt nadchla. Školu hodlá úspěšně dokončit, ale svůj Cartoon Yooself rozhodně neopustí. Naopak by chtěla nabízet i hotové produkty, kdy by nakreslenou postavu či postavy přenesla rovnou na tričko či hrneček a podobně. „Je krásný pocit, když se klient na výsledek podívá a začne se usmívat, protože se v té kresbě poznal,“ přibližuje.

Zájemci mohou její práci vidět na nejrůznějších sociálních sítích, Instagramu, TikToku a dalších. „Když chce někdo něco zpracovat, je ideální, když už má první jasnější představu, o které se pak spolu můžeme bavit. Nejde jen poslat fotku a říct ‚Nakresli mě‘,“ vysvětluje.

Tereza Jandová nebyla jediná, kdo z České republiky na přehlídce mladých podnikavců GEN-E zazářil. Úspěch navíc podtrhla JA Studentská firma Cap-it z Obchodní akademie v Hradci Králové, která na pódiu v Turecku převzala ocenění za vítězství v soutěži Social Innovation Relay 2023 (vymyšlení inovativního podnikatelského řešení) v kategorii středních škol. Předčila tak 34 týmů z devíti zemí.