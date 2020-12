Temelín slaví kulaté výročí, před dvaceti lety dodal první elektřinu

Bylo to tehdy v půl deváté večer. Historické chvíle se účastnili vrcholní představitelé státu, provázely ji ale také protesty obyvatel ze sousedního Rakouska.

„Příprava trvala řadu dní. Ve chvíli, kdy jsme měli dodat první elektřinu, za námi stál ve velíně třeba ministr průmyslu,“ vzpomíná tehdejší operátor a současný vedoucí reaktorového bloku Václav Havlíček.

Za dvě dekády zatím Temelín vyrobil 254 milionů MWh elektřiny. Pro představu by to stačilo celé České republice na skoro pět let.

Spouštění bylo tehdy hodně složité, protože zaměstnanci elektrárny museli řešit provoz prototypových turbín v nejaderném okruhu.



„Pro představu, váha jednoho ze tří nízkotlakých rotorů je 120 tun, obvodová rychlost nejdelších lopatek přesahuje dvojnásobek rychlosti zvuku. Montáž rotorů je přitom práce s přesností na setiny milimetru. Turbogenerátory jsou citlivé a museli jsme se s nimi naučit zacházet, nikdo podobné zkušenosti neměl,“ vysvětluje Bohdan Zronek, někdejší operátor a nyní ředitel divize jaderná energetika.

Jihočeská elektrárna se navíc stala jedním z nejkontrolovanějších jaderných zařízení na světě. Do posilování bezpečnosti a zvýšení efektivity provozu pak ČEZ za dvacet let investoval téměř 20,5 miliardy korun.

Původní výkon tak energetici výrazně zvýšili. Lze to přirovnat k tomu, že úpravami a vylepšeními postavili v Temelíně virtuální blok, kterým nahradili jeden velký uhelný blok. Ročně tak pomohli ušetřit přibližně milion tun.

Temelín je zatím v přibližně třetině plánovaného provozu, oba české jaderné zdroje hodlá ČEZ provozovat 60 let. Od zahájení provozu tam nenastala žádná událost, kterou by mezinárodní stupnice INES hodnotila jako nehodu či havárii.

Nejvíce elektřiny v elektrárně prozatím vyrobili v roce 2017. Samotná stavba se začala naplno plánovat v roce 1979, tehdy ještě záměr počítal se stavbou čtyř bloků namísto současných dvou.

První budovy začaly v místě růst v roce 1987. Za dalších deset let dorazila do elektrárny první zásilka jaderného paliva. Na prvním bloku pak spustili štěpnou reakci 11. října 2000.