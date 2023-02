Pokračuje modernizace Temelína, v provozu má pak vydržet dalších šedesát let

Jedním z problémů, se kterým se současné vedení elektrárny musí nyní potýkat, je ale stárnutí personálu, který postupně potřebuje obměnit.

„Na trhu práce je veliký nedostatek kvalitních zaměstnanců. Spolupracujeme proto s řadou učilišť, středních a vysokých škol a své zaměstnance oslovujeme již na začátku jejich vzdělávání,“ řekl člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.

Potvrdil, že elektrárna letos přijme více než sto nových zaměstnanců. Celkem jich tam pracuje kolem 1 200.

Zronek také doplnil, že některá povolání potřebná k chodu elektrárny v českém vzdělávacím systému úplně zanikla. Skupina ČEZ se proto ve spolupráci se školami snaží tyto obory obnovit. V září tak spolu s tamním nedalekým učilištěm v Hněvkovicích otevře obor svářeč potrubář, který dnes na českém trhu zcela chybí.

Letos pak v elektrárně plánují 271 investic za tři a půl miliardy korun. A v budoucnu ji čeká modernizace řídicích systémů, prodloužení palivových cyklů nebo příprava na výměnu generátorů.

„Chceme elektrárnu udržet v nejlepší možné kondici. V následujících letech nás tak v tomto směru čekají klíčové projekty,“ uvedl Zronek s tím, že do Temelína se za více než dvacet let provozu investovalo již 28 miliard korun.

Mezi 271 akcemi je tou nejzásadnější pokračování v modernizaci řídicího systému hlavních výrobních bloků. Energetici ji chtějí dokončit v roce 2029. „Hlavní práce jsme zahájili loni. Letos plánujeme položit pět kilometrů napájecích a 45 kilometrů optických kabelů,“ konstatoval ředitel elektrárny Jan Kruml.

Mezi dalšími investicemi vedení jmenovalo výměnu kilometry dlouhých potrubí chladicího a požárního systému nebo modernizaci ochrany elektrických rozvoden. Dělníci také zateplují budovy v areálu, opravují na nich střechy či vyměňují okna a staví nová parkoviště.

Nový software pohlídá ekonomický provoz

Tento rok by měl v Temelíně začít fungovat také nový software, který bude hlídat ekonomický provoz hlavních výrobních bloků. „Jeho úkolem je monitorovat veškerá zařízení v nejaderné části elektrárny, například čerpadla, výměníky nebo kondenzátory. Cílem je, aby měla elektrárna co nejnižší vlastní spotřebu elektřiny,“ sdělil Kruml s tím, že ušetřená energie by mohla celý rok pohánět menší město.

Většinu těchto akcí pracovníci uskuteční v době odstávek, první z nich Temelín čeká za měsíc a půl.

Velkou změnou ve fungování je pak plánovaný přechod z dvanáctiměsíčního palivového cyklu na osmnáctiměsíční. „Prodloužení tohoto intervalu nám pomůže se zvyšováním efektivity, ale také to znamená menší zatížení celého zařízení vlivem vychlazení a otevření,“ vysvětlil Bohdan Zronek.

Na středeční tiskové konferenci se opět řešila i budoucnost takzvaných malých modulárních reaktorů na výrobu elektřiny, první z nich má fungovat v Česku právě v Temelíně, a to od roku 2032. Další má být třeba v Dukovanech, tedy rovněž na místě jaderné elektrárny, a také v areálech těch uhelných.

Oznámila to ředitelka útvaru ČEZ pro rozvoj malých modulárních reaktorů Silvana Jirotková. „V lokalitě Temelína jsou pro něj vhodné podmínky,“ uvedla.

ČEZ chce letos a příští rok dospět k výběru technologie, spolupracuje na tom se sedmi firmami, které se tím zabývají. Odhadované náklady na výstavbu zástupci skupiny neupřesnili. Po zveřejnění tohoto záměru se už loni ozvali politici z Horního Rakouska a Dolního Bavorska s tím, že je tyto plány znepokojují.