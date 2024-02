V Temelíně hledají odborníky. Ti, co spustili první blok, míří do důchodu

Možná nejvíce změn v historii čeká v následujících měsících Jadernou elektrárnu Temelín. Už na začátku příštího roku by měla přijít ta nejzásadnější, elektrárna totiž od dubna začne využívat palivo od amerického dodavatele Westinghouse. To by mělo nahradit poslední palivové soubory od firmy TVEL z Ruska, která patří pod státní holding Rosatom.

„Nejprve ale zavezeme palivo do Dukovan, a to už na konci letošního roku, až poté budeme pokračovat i do Temelína. Po letošní jarní odstávce a výsledcích zkušebních testů budeme objednávku pro Temelín ještě upřesňovat. Naším cílem je mít alespoň dva dodavatele paliva, abychom nebyli závislí na výkyvech jeho produkce,“ připomíná člen představenstva Skupiny ČEZ a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.

Vedení elektrárny také musí přemýšlet i nad výměnou části kvalifikovaného personálu, který v nejbližších letech zamíří do důchodu.

„První blok byl připojený už v roce 2000, takže první generace energetiků na Temelíně, která elektrárnu stavěla a spouštěla, pomalu odchází. Musíme si vychovat nebo přijmout kvalitní pracovníky, těch máme nyní asi 1 500 a jejich počet se trvale navyšuje,“ připouští Kruml.

Vedení ČEZ plánuje letos přijmout asi stovku odborníků. Poohlížet se tak bude po svářečích, zámečnících nebo elektrikářích. „Poměrně dost si slibujeme od nového oboru potrubář-svářeč, který jsme otevřeli ve spolupráci s učilištěm v nedalekých Hněvkovicích. Pro zajištění inženýrů na vyšších pozicích dlouhodobě spolupracujeme s univerzitami v Praze, Brně nebo Plzni,“ říká ředitel.

Upraví křižovatku před areálem

Temelínská elektrárna plánuje letos také proinvestovat přibližně 4,1 miliardy korun ve 220 akcích. Nejdůležitější z nich je modernizace řídicích systémů obou bloků, která trvá už tři roky a zajišťuje ji právě Westinghouse. Kompletně by měla skončit za pět let.

„Kromě toho modernizujeme také výměníkovou stanici tepla pro elektrárnu, České Budějovice a nedaleký Týn nad Vltavou na prvním bloku, což chceme stihnout do začátku nadcházející topné sezony. Díky tomu ušetříme velké množství elektřiny,“ upřesňuje Kruml s tím, že doposud se do modernizací investovalo od začátku provozu elektrárny přibližně 31 miliard korun.

Další z novinek počítá s posílením elektromobility přímo v areálu. Zatímco nyní tam mají v provozu osm nabíjecích míst pro elektromobily, na konci roku by jich mělo být o osmnáct více. „Sloužit mají především provoznímu personálu, takže počítáme i s modernizací vozového parku,“ prozrazuje Kruml.

Jednu změnu pocítí kromě pracovníků i řidiči míjející elektrárnu po silnici mezi Týnem nad Vltavou a krajským městem. „Na vjezdu do areálu bohužel v poslední době máme stále více nehod, budeme kvůli tomu muset změnit dopravní značení a pruhy na silnici. Počítáme i s tím, že na místě budou policisté namátkově měřit rychlost,“ připomíná Kruml a dodává, že úpravy okolo křižovatky budou hotové do konce letošního roku.