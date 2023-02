Novou tělocvičnu postaví na střeše nad šatnami budějovické základní školy

Na dvou ze šestnácti škol zřizovaných budějovickou radnicí se situace brzy zlepší. U ZŠ Máj I a Dukelská mají přibližně do roka vyrůst nové sportovní haly, které budou přístupné i veřejnosti.

„Pro 33 tříd máme pouze dvě malé tělocvičny. Aby se v nich vystřídaly všichni žáci, musíme slučovat třídy. Například protahování a podobné aktivity musejí děti občas dělat na vykobercovaných chodbách namísto tělocvičny,“ popisuje ředitel školy Máj I Luboš Staněk.

Aby město problém vyřešilo, vypsalo nyní veřejnou zakázku, díky které má nad současnou budovou školy vzniknout nadstavba s novou sportovní halou. „Tělocvičnu školy využívá také akademie fotbalového Dynama, její vybavení jsme tak konzultovali přímo s nimi,“ sdělil náměstek primátorky Petr Maroš.

Na ploché střeše nad šatnami, bytem školníka a skladem sportovního vybavení postaví novou tělocvičnu, klidovou místnost pro kompenzační cvičení a regeneraci, kabinet a posilovnu. Přestože nadstavba začne až ve druhém patře, výšku starých přízemních tělocvičen překoná jen nepatrně.

„Hala nebude mít vysoký strop, tudíž nebude použitelná pro míčové sporty, ty se budou hrát výhradně ve starých tělocvičnách,“ upřesnil ředitel.

Kromě studentů školy a žáků fotbalové akademie, kterých jsou na škole čtyři ročníky, bude nová hala otevřená i pro veřejnost. Proto k ní povede i venkovní schodiště s výtahem pro bezbariérový přístup. „Dopoledne bude sloužit normálně potřebám školy, odpoledne bude přes nájemní smlouvy přístupná i místním spolkům a veřejnosti,“ sdělil Staněk.

Město cenu přístavby nyní odhaduje na 33 milionů korun a chtělo by ji stihnout do roka. Stavební práce nemají výrazně omezit provoz školy a výuku.

„Nová hala pro nás neznamená ani personální potíže, učitelů máme dost. Nyní se nám daří i tandemová výuka, takže to určitě nebude problém,“ myslí si ředitel.

Nad tělocvičnou bude relaxační zóna

Problémy s nedostatečnou kapacitou tělocvičen mají i v ZŠ Dukelská v centru Budějovic. Škola má 27 tříd a pouze jedno kryté sportoviště. Aby si žáci mohli splnit povinné hodiny tělocviku, mají odpolední vyučování téměř každý den. Využívat při tom musejí zimní i plavecký stadion nebo sportoviště na Sokolském ostrově.

„Všechny tyto aktivity musejí navíc rodiče dětí platit dodatečně. Naštěstí se nám podařilo dohodnout s ředitelem sousední Střední odborné školy strojní a elektrotechnické, který nám poskytl jejich tělocvičnu, která není tak vytížená. Díky tomu naši žáci aspoň nemusejí mít odpolední vyučování v pátek,“ popsal ředitel školy Zdeněk Hnilička.

Nová budova má zaplnit vnitroblok školy a bude mít dvě podlaží. V přízemí bude parkoviště a nad ním samotná hala. „Tělocvična bude uzpůsobená pro všechny možné halové sporty a nabídne i zázemí pro personál a studenty,“ popisuje ředitel.

Hnilička zároveň doplňuje, že škola má problém také se zázemím pro družinu. I tento problém má nová vestavba vyřešit. „Na vrchu budovy by měla vzniknout takzvaná živá střecha – relaxační zóna pro děti, co chodí do družiny. Ty už nebudou muset chodit po městě a parcích,“ těší se Hnilička.

Veřejnou zakázku za 32,5 milionu korun na výstavbu město schválilo již minulý měsíc. Už by měl být hotový i projekt a dělníci se mají pustit do práce do začátku letních prázdnin. Hotovo má být do roka.

„Podobnou situaci jsme zažili při rekonstrukci střechy. Proto věřím, že fungování školy to nijak negativně neovlivní. Jedinou změnou bude, že místo přes dvůr budou žáci chodit na obědy vnitřkem školy,“ říká ředitel.