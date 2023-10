V Táboře plánují zdražit svoz odpadu, lidé by platili ročně skoro tisícikorunu

Ke zvýšení ceny svozu popelnic vedou radnici především dlouhodobě vysoké doplatky. Náklady na vypořádání se s odpadem každý rok přesahují 50 milionů korun. Z toho 30 milionů vedení města loni uhradilo ze svého rozpočtu.

„Je to opravdu velká částka. Raději bych viděl, kdyby se část těchto peněz investovala do zvelebení veřejného prostoru,“ vyjádřil se místostarosta Radoslav Kacerovský. Podle jeho výpočtů radnice díky zvýšení sazby vybere o devět milionů více. Svoz odpadu se v Táboře naposledy zdražil před třemi lety, a to o 146 korun.

Na jednoho obyvatele Tábora vychází, že za rok průměrně vyprodukuje 237 kilogramů směsného komunálního odpadu. Současná legislativa přitom počítá se 180 kilogramy. Za likvidaci každého kila navíc město platí dvojnásobnou částku – tisíc korun.

„Skládkování nás potom stojí mnohem více a zbytečně to prodražuje systém. Navíc se bude poplatek podle legislativy postupně zdražovat. Další rok to bude 1 250, přespříští 1 500 korun,“ připomněl Kacerovský.

Přidají hnědé popelnice

Snížit náklady na skládkování Tábor plánuje navýšením hnědých popelnic na biologicky rozložitelný materiál, za který nic neplatí. Kompostovatelná je podle informací radních až jedna čtvrtina vyhozeného směsného komunálního odpadu. Na jeho likvidaci místní plánují v budoucnu spolupracovat s nedalekou Planou nad Lužnicí, kde odpadky firma přemění na teplo.

Rozvinout odpadové hospodářství Tábora má také výstavba nového moderního sběrného dvora. Nyní město využívá čtyři. „Dvůr v Chýnovské ulici je hodně malý a není úplně efektivní. Plánujeme proto jeho uzavření,“ avizoval Kacerovský. Pro nové sběrné místo se nyní hledá vhodný pozemek.

Novinkou tam bude zavedení elektronické evidence. „Když člověk do dvora přiveze odpad, je po identifikaci zapsaný do sešitu. To ale nepropojuje místa navzájem. Elektronická evidence by nás upozorňovala na nadměrné vyvážení odpadu,“ vysvětlil místostarosta.

Dodal, že by tím město lépe ohlídalo případné vyvážení odpadu firmami. Právě podnikatelé totiž podle radních často zaplňují městské kontejnery na tříděný odpad, přestože neplatí příslušné poplatky. „Budeme se snažit nějakým způsobem zapojit podnikatele do systému. Když už nám odpady končí v kontejnerech, mělo by město z toho něco získat,“ usoudil Kacerovský.

Ve Strakonicích dál zdarma

O zdražení svozu odpadů přemýšlí také vedení Jindřichova Hradce, jehož obyvatelé platí od roku 2007 pět set korun za popelnici.

„Musíme zohledňovat to, že se v našem katastru nachází skládka komunálního odpadu, takže máme ekologickou zátěž. Nesnažíme se od obyvatelů vybírat víc peněz, než je nezbytně nutné, ale debatujeme o výši poplatku. Zatím se všichni přiklání k tomu, že částka zůstane stejná, dokud to půjde,“ uvedl starosta Michal Kozár. Loni město, kde žije asi 21 tisíc lidí, za odpady zaplatilo 24,4 milionu korun.

Placením za vývoz popelnic se nemusí zabývat obyvatelé Třeboně nebo Strakonic.

„Zatím jsme o žádné změně nemluvili. Lidé se naučili třídit, dnes je to pro ně jednodušší. Jasně že se najdou i ti nepořádní, kteří hodí papíry do plastů, ale naštěstí jich moc není,“ shrnul strakonický starosta Břetislav Hrdlička. Dodal, že město za odpady ročně platí více než 12 milionů korun.