V Táboře zbourají sociální byty v malé Fišlovce, místní se tam bojí i parkovat

Rekonstrukcí malé Fišlovky se táborské vedení zabývá řadu let. Dům se šedo-žlutou fasádou má poškozenou statiku, špatné rozvody i elektroinstalaci. „Největším problémem tohoto domu jsou protipožární zabezpečení a neexistence chráněných únikových cest,“ uvedl místostarosta Martin Mareda.

V poslední dekádě se v budově provedly pouze dílčí opravy, které však neřešily základní problémy. Patří mezi ně i vlhkost zdiva, byty navíc vytápí pouze kamna na tuhá paliva nebo akumulační kamna.

Před třemi lety vznikla studie možných způsobů řešení, která nabízela rekonstrukci, nebo demolici. Pustit se do kompletní obnovy by bylo pro táborský rozpočet náročné. Podle propočtů by se práce přiblížily 30 milionům korun. „Malá Fišlovka má tak nevhodnou dispozici, že nejde moc zrekonstruovat pro bydlení. Musel by se přebourat konstrukční systém a to by vyšlo velice draho,“ vysvětlil starosta města Štěpán Pavlík.

Jako efektivnější a levnější řešení se ukázala demolice, kterou radní po projednání s odbory nakonec zvolili. Posvětit to musí ještě zastupitelé. „Zbořením se nabízí možnost proměny celého území, například výstavba nového domu na místě toho stávajícího nebo vznik parkovacích míst, po kterých je v této lokalitě poptávka,“ zmínil Mareda.

Peníze, které by za třímilionovou demolici domu Tábor ušetřil, chtějí radní použít k rekonstrukci navazujících budov včetně známějšího čtyřpatrového domu velká Fišlovka. „Proč by sem město něco investovalo, když za rok je vše zničené? Lidé si toho tady neváží a vše zničí, tak raději dává Tábor peníze tam, kde se chovají líp. Tady nejsou podmínky pro život,“ vyjádřila se už dříve jedna z bývalých obyvatelek velké Fišlovky, kde letos v květnu někdo založil požár.

V současné době jsou prostory v domě číslo 446 z větší části nevyužité. Z celkových osmi bytů jsou obydlené dva. „Pokud plán schválí zastupitelé, bude dalším krokem poskytnutí náhradního bytu stávajícím nájemcům. Jedním z důvodů, že tam o bydlení není velký zájem, je právě špatný stav domu,“ poznamenal Mareda.

Se sociálními byty tam ale počítají Táborští i do budoucna. Bydlení pro osoby v tíživé situaci je vždy potřeba a právě na prostoru velké Fišlovky je může radnice uvést do lepšího stavu. „Zůstane tam dispozice předcházejících továrních bytů podobných ubytovně,“ komentoval starosta Pavlík. Ten zároveň doufá v zatraktivnění lokality.

„V budoucnu, po dobudování obchvatu Tesco – Slapy, by se z Lužnické ulice mohla stát rekreační lokalita s potenciálem řeky a cyklostezky. Kromě parkoviště přibude více zeleně,“ popsal záměr radních.

„Ať to tam zbourají“

Někteří obyvatelé Tábora jsou k této vizi skeptičtí. „Nevím, jestli by to této lokalitě pomohlo v nějakém rozvoji. Člověk se tam bojí projít. Občas tudy projíždím autem. Pracuji na Starém městě, takže bych tam i parkovala, ale bála bych se tam auto nechat,“ vyjádřila se Lucie Dvořáková.

Podobně smýšlejí i další dotázaní obyvatelé Tábora. „Lužnickou ulicí se rozhodně neprocházím. Tudy se projíždí rychlostí 140 kilometrů za hodinu. Ať to tam zbourají,“ řekla v nadsázce žena, která si nepřála být v článku jmenována.

Táborské vedení chce část nákladů na demolici pokrýt pomocí některého dotačního titulu. Součástí budoucího demoličního projektu bude i přesný rozpočet a architektonická studie rozpracuje podrobné kroky revitalizace. Využít by se mohla nová střecha, kterou malá Fišlovka získala v roce 2016.

„Do demolice bychom zafixovali, že střešní tašky a nové krovy by bylo možné přesunout a použít jinde,“ avizoval Pavlík.