Kvůli stavbě lávky u Jordánu se na osm měsíců zavře důležitý tah Táborem

„Je před námi zásadní stavební akce, která ovlivní centrální průjezd městem pro automobily. Chápeme, že to nebude komfortní, ale snažíme se co nejsvižněji opravit jednu z nejoblíbenějších a nejfrekventovanějších pěších tras ve městě,“ řekl starosta Tábora Štěpán Pavlík.

Výjimku budou mít jen vozy zdravotníků, hasičů, policistů a autobusy MHD. Důležitá je také informace, že přes hráz budou moci chodit pěší a cyklisté po dobu celé stavby.

„K dispozici jim bude protilehlý chodník. Průjezd Jordánskou ulicí bude zakázaný. Na uzavírku jordánské hráze řidiče upozorní svislé dopravní značení, které se začne instalovat. Technické služby také přenastaví semafory na Křižíkově náměstí a Píseckém rozcestí, aby reagovaly na dominantní dopravní toky aut,“ doplnil mluvčí radnice Luboš Dvořák.

Současně začne i akce Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, jež opraví krátký most na konci hráze směrem k Píseckému rozcestí, který jí patří. „Správa a údržba silnic nám vyhověla a čekala, když jsme potřebovali hráz průjezdnou kvůli opravě Budějovické ulice. Nyní začneme současně,“ cení si Pavlík.

Novou lávku na hrázi Jordánu postaví společnost Metrostav TBR a.s., a to za 103 miliony korun včetně DPH. Oproti předpokládané hodnotě zakázky je nabídková cena o osm milionů nižší. Levnější variantou bylo lávku zbourat, ale to město nechtělo připustit. Proti byli i místní obyvatelé.

Lávku postavili v roce 1929

Nejprve firma kompletně odstraní stávající lávku, až poté bude montovat novou konstrukci. Ta bude replikou té současné, vybudované v roce 1929. Po skončení prací město také nechá na hrázi vysadit nové vrby bílé. Ty původní muselo kvůli špatnému stavu a plánované rekonstrukci pokácet.

„Nechali jsme si zpracovat odborný posudek soudním znalcem. Ten zjistil, že jedenáct vrb bylo napadených houbou, která se jmenuje ohňovec obecný. Jde o nebezpečného parazita, který způsobuje úhyn dřevin,“ sdělil místostarosta města Radoslav Kacerovský. Zbylé sice napadené nebyly, ale jejich stav podle posudku také nebyl úplně v pořádku.

Lávka na návodní straně Jordánu je železobetonová rámová konstrukce, kterou tvoří sloupy a průvlaky. Na rámové konstrukci je deska chodníku. Při průběžném hodnocení zastupitelé zjistili, že se jeho stav zhoršuje. Navíc se přišlo na degradaci mostovky, úložného prahu a především sloupů s výraznými svislými trhlinami..

Diagnostický průzkum Kloknerova ústavu ČVUT také potvrdil chybějící pochozí izolaci, odhalil stopy průsaků, pokles podpěrných sloupů a pokročilou korozi výztuže sloupů.