V Táboře vidí, že obyčejný bazén už lidem nestačí, tak plánují akvapark

Přes 200 tisíc lidí ročně zavítá na plavecký stadion v Táboře, který tak je nejnavštěvovanějším veřejným místem ve městě. Klasické bazény ale přestávají návštěvníkům stačit. Současným trendem jsou centra s atrakcemi a wellness. A radnice chce jít s dobou.

„Dnes je moderní mít akvapark přístupný celoročně, tudíž ho chceme mít krytý. Samozřejmě s tím, že když je hezky, mohou návštěvníci využít i venkovní prostory. V novém parku budou skluzavky, vířivky, tobogany, bazény s různou teplotou vody a další podobné atrakce,“ vyjmenoval již před časem Jan Benda, jednatel Tělovýchovných zařízení města Tábor, jež plavecký stadion spravují.

Nový areál by se podle něj měl stát sportovně relaxačním centrem s nadregionálním významem.

„Když dnes chcete do akvaparku, můžete jet do Čestlic u Prahy nebo do rakouského Gmündu. Menší je pak třeba v Jindřichově Hradci. Poloha Tábora je ale podle mého názoru natolik významná, aby tu mohl vzniknout daleko větší projekt. Proto vidíme ve výstavbě nového areálu smysl,“ sdělil Benda.

Táborská radnice si již před časem nechala zpracovat studii na rozvoj plaveckého areálu, kterou rozdělila na tři etapy. První už je hotová. Zahrnovala například rekonstrukci vstupu, šaten, dětských bazénů či wellness. Nyní projektanti pracují na druhé a třetí etapě. V druhé se řeší bazénová vana, ve třetí pak stavba krytého akvaparku.

Na projekt mělo město připravených osm milionů korun. Nakonec akci vysoutěžila společnost Ateliér 11 z Hradce Králové za 4,3 milionu. „Do výběrového řízení se přihlásili tři uchazeči. Všichni splnili kritéria. Zvítězila nakonec nabídka s nejnižší cenou. Nejvyšší činila 8,5 milionu,“ doplnila bývalá místostarostka města Olga Bastlová.

Zájem lidí o plavecké bazény a vodní světy s wellness centry se v posledních letech stále zvyšuje. „Jejich návštěvnost několikanásobně přesahuje třeba návštěvnost zimního stadionu,“ propočítal starosta města Štěpán Pavlík.