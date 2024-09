Spojka z Máje bude mít další pokračování, kopnout by se mohlo v roce 2026

Severní spojka, podjezd pod nádražím, přemostění Vltavy směrem k papírnám a pak propojení ze sídliště Máj až do Litvínovic. To jsou aktuálně čtyři nejdůležitější dopravní stavby pro České Budějovice, a to i podle odborných průzkumů a studií. Nejčerstvější posun nastal u přípravy té poslední, tedy spojky do Litvínovic.

„V radě jsme aktuálně vybrali firmu, která zpracuje projekt na propojení ze Švábova Hrádku do Litvínovic. Hotový by měl být přibližně za rok,“ přiblížil náměstek primátorky Petr Maroš.

Na něj navázal hejtman Jihočeského kraje a radní města Martin Kuba. „Samotná stavba by mohla začít v roce 2026. Úzce souvisí také s navazujícím propojením Litvínovické směrem do Papírenské a vyústěním do Lidické,“ zmínil.

Ve chvíli, kdy se podaří dokončit oba projekty, bude hotový takzvaný západní polookruh města. To je vlastně takový městský obchvat, který uleví především Dlouhé louce. Ta dnes nemá žádnou alternativu a je přetížená.

Poprvé tam ubude aut, až se na konci roku zprovozní dálniční obchvat kolem Budějovic. Podruhé by to bylo právě s propojkou ze Švábova Hrádku do Litvínovic na výpadovku na Krumlov. Pomohlo by to i části Husovy třídy mezi Čtyřmi Dvory a výstavištěm.

Nová silnice povede přibližně mezi okrajem parku Stromovka a tamní zástavbou směrem k výpadovce na Krumlov. Současnou kruhovou křižovatku tam mají nahradit semafory, „kruháč“ by naopak vznikl o několik desítek metrů dál v obci. „Chceme udělat i cyklostezku, která by napojovala Litvínovice do Stromovky,“ dodal hejtman.

Silnice je tam plánovaná dlouho

Je jasné, že část obyvatel bude proti plánované silnici také protestovat. Dříve někteří místní zmínili, že rušnou komunikaci skrz Švábův Hrádek nechtějí, okolo mají zahrady a domy. Na druhou stranu je tam dlouhodobě stavební uzávěra a už při budování domů všichni věděli, že tam je silnice naplánovaná.

Spokojení asi nebudou ani někteří obyvatelé Litvínovic, protože kolem jejich domů zhoustne doprava. Starosta obce Martin Král byl v tomto ohledu zdrženlivý, protože nemá k celému projektu aktuální informace. „Je mi líto, že se o projektování nedozvídám od zástupců města České Budějovice, ale od médií,“ reagoval s tím, že proto nechce nyní celou věc podrobněji komentovat.

Ještě ale zmínil, že Litvínovice dlouhodobě v územním plánu s propojkou počítají. Ze západního polookruhu už stojí propojka mezi sídlišti Vltava a Máj a od loňského prosince také pokračování z Máje na Švábův Hrádek. Ta měří 640 metrů a stála 53 milionů korun bez daně. Kolem v příštích letech vyroste prakticky nová čtvrť. Developeři tam plánují další masivní bytovou výstavbu.

„Je to silnice, která určitě městu uleví i do budoucna,“ konstatoval před časem Maroš.

Ještě dříve by mohla začít stavba mostu

Další pokračování je vedené jako veřejně prospěšná stavba a českobudějovické zastupitelstvo na svém jednání loni v prosinci schválilo přípravu změny územního plánu, která byla nutná pro jasné umístění silničního koridoru.

Ještě dříve než propojka do Litvínovic by mohla začít zmíněná stavba mostu přes Vltavu a spojení z výpadovky na Krumlov k papírnám a dál do Lidické. Tento projekt označují odborné dopravní studie jako nejefektivnější z hlediska časové úspory.

Zaměstnanci nemocnice a dalších firem by totiž nemuseli jet směrem do centra, ale mířili by naopak směrem ven do Rožnova a ten opustili právě přes nový most. Místní by pak mohli pokračovat třeba na Máj či Vltavu, anebo jeli dál na jih pryč z Budějovic.

V minulosti se na radnici plánovalo i další pokračování směrem z Lidické kolem Malého jezu až na Novohradskou. Tento projekt je ale zastavený, současné vedení uvažuje pouze o takovém propojení formou cyklostezky.