Studium v Česku je pro mě výzva, říká handicapovaný mladík z Francie

„Samozřejmě jsem měl na začátku strach, protože jakákoliv cesta je pro mě organizačně náročná. Ale vždycky jsem se chtěl při studiu podívat mimo Francii, což se mi díky spolupráci univerzit podařilo,“ říká pětadvacetiletý Boissinot, který ve Francii studuje španělštinu pro mezinárodní obchod na Université de BretagneSud v Lorientu a v Budějovicích ten samý obor na filozofické fakultě.

Velkou roli v jeho pobytu na jihu Čech sehrálo také univerzitní Centrum podpory studentů se specifickými potřebami.

Největší rozdíly mezi studiem vidí hlavně v době, kterou musí ve škole strávit. „Ve Francii máme mnohem více přednášek a seminářů, na druhou stranu ale nemusíme dělat tolik úkolů a seminárních prací. Odlišný je taky systém zkoušení, protože doma musím všechny zvládnout do dvou týdnů maximálně na dva pokusy, tady je to pro mě o dost jednodušší,“ jmenuje Boissinot.

Výběr cílového města byl pro něho jasnou volbou už jenom kvůli partnerství, které obě univerzity mají.

Studenti jedné z nich totiž mohou získat v bakalářském programu druhý titul v rámci takzvaného double degree studia, a to díky ročnímu pobytu na druhé univerzitě. Boissinot nezastírá, že ho lákala právě tato možnost.

„Dozvěděl jsem se to od českých kolegů, kteří byli na pobytu u nás ve Francii. Samozřejmě je to hlavní důvod, proč jsem do toho šel. České Budějovice jsou město s krásnou architekturou a velkým množstvím zeleně v centru,“ vysvětluje.

Pochvaluje si i místní veřejnou dopravu. „Překvapila mě úroveň autobusů, které jsou pro vozíčkáře skvěle přístupné. Ale hlavně městská doprava funguje i v noci, to skutečně oceňuji,“ líčí Boissinot.

Kromě města mu ale učarovala i samotná univerzita. Chválí si zejména výuku jazyků nebo otevřenost kampusu.

„Mohu tu být se spoustou spolužáků, s nimiž se setkáváme ve studentském klubu. Skvělé je, že se tu také naučím něco málo česky. Zatím tedy umím jen pár frází, ale pomáhá mi to v komunikaci s asistenty,“ říká Boissinot.

Plánuje stáž v Madetě

Mladý Francouz se ale nespokojí jen s výukou v areálu Jihočeské univerzity. Na konci letního semestru totiž plánuje absolvovat stáž v českobudějovické Madetě.

„Je to zatím velmi čerstvé a je to pro mě hlavně nutnost, protože ji ke svému studiu musím mít hotovou. Nebýt jednoho z kamarádů na univerzitě, který mi dal tip, těžko bych teď nějakou měl,“ vysvětluje s tím, že zde bude pracovat na pozici asistenta manažera exportního oddělení.

„Je to přesně ten obor, který studuji. Myslím si, že bych mohl díky znalosti francouzštiny i španělštiny firmě skutečně pomoci,“ konstatuje Boissinot, který si zároveň chválí i zázemí společnosti. Jako vozíčkář si totiž musí hlídat každý detail běžného života, zejména toho pracovního, a plánovat tak veškerý svůj pohyb s předstihem.

Jeho roční pobyt však není jen studium nebo pracovní stáž, Boissinot si najde čas i na své koníčky.

„Díky volnějšímu studijnímu plánu je to pro mě jednodušší. Rád jezdím s kamarády do města a přivezl jsem si s sebou z Francie kytaru, na kterou moc rád hraji,“ říká student a dodává, že nejraději má rockovou a metalovou muziku. „Rád si k tomu také zazpívám, ale to raději v soukromí,“ vypráví se smíchem.