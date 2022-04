V areálu bývalé střelnice chtějí mít Prachatice sportovní halu i skatepark

Nyní v areálu bývalé střelnice sídlí řada drobných podnikatelů, soukromých osob a institucí. V budoucnu by se ale v těchto prostorách mělo sportovat. Centrem areálu bude sportovní hala a zázemí pro další aktivity.

Tento plán na posledním zasedání odsouhlasilo zastupitelstvo města. Pak se začne řešit výběrové řízení na projektanta. Nutná bude i nová územní studie, podle staré se v tomto místě počítalo s parcelami pro bytové domy.

I proto plán kritizoval opoziční zastupitel Robert Zeman (Pro Prachatice). „Zbavíme se území, které mělo sloužit co nejvíc individuální výstavbě normálním obyvatelům. Je smutné, že Prachatice dokázaly za socialismu stabilizovat stovky rodin, které tady mohly postavit svoje domy. My to léta neumožňujeme, ale budeme jim stavět sportoviště,“ namítl Zeman. Plán přesto podpořilo 16 ze 17 zastupitelů.

Ve městě už jedna zrekonstruovaná hala stojí. Ta se však nemůže dál rozšiřovat, neboť okolní pozemky jsou soukromé a nikdo z vlastníků nemá zájem je městu prodat.

„V Prachaticích máme areál TJ Tatran, který je ještě z dob socialismu, a my jsme ho upravili. Bohužel je ale limitovaný svým územím. Jsme tam ze všech stran sevření,“ poznamenal starosta města Martin Malý (Nezávislí).

Proto podle něj byla už například v roce 2014 postavena hokejbalová aréna mimo tento areál. Nyní radní zaznamenali zájem o další nové sporty – například skate a pumptrack.

„Potřebujeme velký funkční skatepark. Ne jako ten malinký, co máme na Tatranu. Samozřejmě nám chybí i sportovní hala, která by měla takové parametry, aby se tam daly hrát soutěže,“ uvažoval starosta. Stávající hala Tatranu tyto parametry nemá.

Tenisté nemají kde trénovat

Na nedostatky si stěžují i tenisté. Ti dlouhodobě řeší problém, že musí za krytými halami v zimních měsících dojíždět do Strakonic či Českého Krumlova. Podle prachatického tenisty Vladimíra Proška jsou na tom ještě hůře děti, které téměř nemají kde trénovat.

Řešením by mohla být nová hala. Podle starosty by se do ní vešlo hned několik kurtů. Zároveň by byla multifunkční a dala se rychle předělat i na jiné sporty, třeba volejbal či basketbal.

Odhadovaná částka na vybudování areálu se pohybuje přibližně od 140 milionů korun. „Předpokládám, že by nám vyšlo čerpání dotace z Národní sportovní agentury, která na podobné akce vyčleňuje 90 milionů korun,“ doufá Malý.

Bez dotace by si Prachatice takovou investici nemohly dovolit. Do budoucna se ve městě počítá i se zimním stadionem. Jednou z variant, kde by mohl stát, je i nová sportovní zóna. Vyhlídky jsou to však středně- až dlouhodobé. Naopak sportovní hala by mohla vyrůst už v dalším volebním období.

Ohledně zimního stadionu provedl starosta města i průzkum v terénu. Objel několik stadionů v republice a navštívil i Národní sportovní agenturu a hokejový svaz.

Na hokejových mapách jsou „hluchých místem“

„Zjišťovali jsme, jak vnímají Prachatice. Hokejový svaz nás jednoznačně podporuje. Mají nás ve svých mapách jako takové ‚hluché místo‘. Jsou ochotní nám i prodat za částku 250 tisíc korun projektovou dokumentaci,“ naznačil Malý. Šlo by o modelový typ, který splňuje všechny podmínky pro udělení dotace.

V minulosti se vedla na radnici debata o tom, zda by provoz stadionu negativně neovlivnil další aktivity města. I to starosta vyvrátil.

„Vím, že tady byla v minulosti velká obava ze strany kolegů. Tím, že jsem si v terénu objel stadiony s novými moderními technologiemi, tak mohu říci, že by to bylo dokonce levnější než provoz našeho plaveckého stadionu,“ porovnal.

Stará střelnice byla odkrytá a hluk se rozléhal po celém městě. Nejvíce to pociťovali v nejbližší rodinné zástavbě i v panelovém sídlišti. Radnice i střelecký klub dlouho hledaly kompromis, kam střelce přemístit, aby členům zůstala možnost střílet ve městě, ale hluk neobtěžoval místní. Po několika neúspěšných variantách padla volba na místo poblíž sběrného dvora.

Od března už se v novém areálu scházejí střelci. „Ještě ale chceme dodělat pojízdné terče. Máme moderní padesátimetrovou halu s dvanácti střeleckými stáními,“ nastínil předseda prachatického střeleckého klubu Josef Amort.

Na střelnici chodí kromě členů klubu cvičit i státní a městská policie. Vedle budovy se nachází i venkovní střelnice určená pro malorážní zbraně, které nedělají tak velký hluk.