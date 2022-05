Města bojují o mladé rodiny, nabízí jim parcely. Zájem je okamžitý

Letos zřejmě začnou stavět například v Dačicích, do dvou let ve Veselí nad Lužnicí a v Jindřichově Hradci. Nové plochy pro budování rodinných domů plánují i v Milevsku či v Bechyni.

Celkem 29 rodinných domů má vyrůst v lokalitě Za Školou II v Dačicích na Jindřichohradecku. Odprodej stavebních parcel o rozloze 801 až 875 metrů čtverečních odsouhlasilo vedení města na nedávném zasedání. Práce na vybudování infrastruktury začnou v červenci. Zájemci si ale mohou pozemky koupit již nyní.

Záměr prodeje zveřejnili zastupitelé 5. května. Žádost o první pozemek přišla hned další den. Následovala spousta telefonátů a e-mailových dotazů.

„Základní kupní cenu za metr čtvereční jsme stanovili na 1 985 korun. Pozemky jsou v tuto chvíli zapsané do katastru nemovitostí,“ sděluje místostarosta Dačic Jiří Baštář.

Část pozemků patřila městu, další musela radnice odkoupit od soukromých vlastníků. Už nyní uvažuje o dalších podobných lokalitách. Nejvhodnější je prostor pod hasičskou zbrojnicí a v místní části Hostkovice.

Poslední parcela v lokalitě Za Školou I se prodávala na podzim 2020. Vyvolávací cena byla 1 077 korun za metr čtvereční. Nakonec se vyšplhala na 1 677 korun. O dva roky později je základní částka téměř o polovinu vyšší.

V Hradci chystají ZTV

Hned v několika lokalitách začínají přípravy i v Jindřichově Hradci. „V tuto chvíli jsme ve fázi přípravy ZTV, tedy inženýrských sítí, vodovodu, kanalizace, místní komunikace a další technické vybavenosti potřebné k budoucí výstavbě. První lokalitou jsou Zbuzany, kde by kromě 19 rodinných domů mělo vzniknout také 15 bytových domů,“ upřesnila mluvčí Jindřichova Hradce Eliška Čermáková. Druhou je Bobelovka, kde se počítá s výstavbou pěti rodinných domů.

Dalších pět bude v budoucnu stát v Dolním Skrýchově. Ve fázi přípravy je i ZTV Radouňka. Současně ve městě vznikají další developerské projekty soukromých investorů.

„Například společnost Storea chystá pozemky pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Jakubská. Tam má být 22 stavebních parcel pro domky a dalších 13 pozemků pro řadové rodinné domy,“ upozorňuje Čermáková.

Pozadu nechtějí být ani ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku, kde právě projektují 25 nových stavebních pozemků. K mání mají být do dvou let.

„V tuto chvíli jsme ve fázi územního řízení. Do konce roku bychom měli mít projekt i stavební povolení. Parcely bychom mohli začít prodávat v roce 2024,“ upřesňuje starosta města Vít Rada. Jde o lokalitu v západní části města přezdívanou Na Chmelnici.

„Ceny za metr čtvereční zatím ještě nevíme. Na to je ještě brzy. Chceme to udělat tak, aby se nám vrátily finance za projektování a přípravy. Cenu pak rozpočítáme na jednotlivé metry. Nechceme to dotovat, ale zároveň na tom ani vydělávat,“ vysvětluje Rada.

Nejspíš však také zvolí prodej podobný obálkové metodě. Pokud někdo nabídne více peněz, než bude základní cena, bude mít právo přednostního výběru. To se podle starosty osvědčilo už při předchozím prodeji v roce 2018.

Zároveň dodal, že už v tuto chvíli zaznamenal 40 zájemců, kteří se na radnici ptali na možnost odkoupit stavební plochu. Proto už nyní uvažuje vedení města o dalších lokalitách.

„Je to vždy tak, že jednu prodáme a v tu chvíli začínáme pracovat na další. Nyní se tedy snažíme odkupovat další vhodné pozemky,“ přiznává Rada. V úvahu připadá lokalita pod vodojemem blízko Teska, kde je prostor pro minimálně deset domů, o ploše ve Vajzově ulici či v nedalekých Horusicích. Ve Veselí myslí i na ty, kteří chtějí žít v bytech.

„Získali jsme dotaci od Jihočeského kraje na výstavbu bytového domu. Zahajujeme tedy projektování. Za pět let by mohl stát první,“ konstatuje Rada. Minimálně jeden z domů si město ponechá ve svém fondu a byty bude pronajímat. Další by byly určené na prodej.

V Milevsku změní územní plán

Problém s nedostatkem volných parcel si uvědomují i radní v Milevsku. Město už má dlouhou dobu o stavební prostory nouzi. V budoucnu by se to ale mohlo změnit díky novému územnímu plánu. Ten počítá hned se třemi lokalitami. Mohly by se rozšířit ulice Na Cukavě, Na Hajdě či lokalita U Václava.

„Územní plán bychom mohli odsouhlasit během následujícího půl roku. Pak se můžeme v této oblasti rozvíjet. Ale bude záležet na tom, jak se k tomu postaví nové vedení města,“ uvažuje milevský místostarosta Michal Horek.

Stejně tak uvažují i v Bechyni. I když město momentálně žádné vhodné pozemky na prodej nevlastní, i tam zastupitelé pracují na novém územním plánu. Hotový bude do konce roku. „Myslíme v něm i na nové lokality pro rodiny. Plánujeme pokračovat v zástavbě od sídliště 5. května směrem na Senožaty,“ nastiňuje starosta Pavel Houdek.