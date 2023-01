Stará radnice ve Veselí přestane chátrat. Má v ní být dům mládeže či pivovar

„Do 80. let minulého století skutečně sloužila občanům jako radnice, pivovar a později jako kulturně-společenské zařízení,“ potvrzuje vedoucí informačního centra Hana Esserová.

Na začátku 90. let se pak dostala do rukou Radmila Konvalinky, který chtěl objekt přestavět na hotelové a kongresové centrum. To se mu však nepodařilo. Zvládl pouze statické zajištění budovy a kompletní rekonstrukci střechy.

Již v roce 2006 se tak objevila první veřejná snaha dostat objekt do majetku města, s volebním heslem visícím na průčelí „Chcete mě zpět, volte 5“. Od té doby si zařazovala do svého volebního programu koupi a využití Staré radnice řada dalších kandidujících subjektů do zastupitelstva. O jeho koupi ale nakonec politici poprvé hlasovali až v roce 2019.

„Podle tehdejšího posudku měl dům hodnotu osm milionů korun. To však vlastník neakceptoval. Vzhledem k tomu, že do objektu investoval 24 milionů korun, požadoval minimálně 20 milionů,“ vysvětluje Esserová.

Majitel se přesto dohodl s vedením města na předkupním právu, jež ale mělo trvat pouze do roku 2022. Pokud by této nabídky radní nevyužili, objekt by připadl dalším zájemcům, kteří byli ochotní zaplatit cenu vystavenou na stránkách realitní kanceláře ve výši 27 milionů korun. Dá se tedy říci, že se v prosinci zastupitelé chopili šance na poslední chvíli, když odkoupení odsouhlasili.

A to navzdory tomu, že znalecké posudky se značně rozcházejí. Tržní cenu stanovují od 10 do 23 milionů korun. Už nyní je navíc jasné, že rozsáhlá rekonstrukce bude stát minimálně 80 až 120 milionů. Město má přitom v rozpočtu roční příjmy 170 milionů korun, takže musí rekonstrukci rozdělit do několika etap. Vedení radnice zároveň bude hledat partnera ke spolufinancování a žádat o dotace.

Ve hře je i školní pivovar

Přední část Staré radnice by po rekonstrukci mohla sloužit jako reprezentativní prostor a infocentrum. „Také naše obřadní síň vybudovaná v 90. letech minulého století neodpovídá standardům dnešní doby a rádi bychom nabídli občanům pro slavnostní obřady a společenské události důstojnější prostory,“ říká vedoucí organizačního odboru městského úřadu Jitka Bartošková. Prostor může najít využití rovněž jako galerie, knihovna či archiv.

Zadní část, která v minulosti fungovala jako pivovar, by mohla znovu sloužit k témuž účelu. „V současné době je totiž velký zájem o studium na Střední odborné škole ekologické a potravinářské, jež je v sousedství, ale kapacita učeben i internátu je vyčerpaná. Nabízí se tedy možnost rozšíření školy právě do zadních prostor radnice, kde by mohly být pivovar, učebny i rozšíření internátu,“ naznačuje Esserová.

Druhou navrhovanou možností využití těchto prostor je přesun domu dětí a mládeže (DDM). „Město má naplněné prostory mateřských škol a každoročně odmítá některé zájemce. Aktuálně je část jedné mateřské školy obsazená DDM a ve druhé je praktická škola. Přesunutí by nám vyřešilo nedostatek míst ve školkách,“ uvědomuje si starosta Veselí nad Lužnicí Vít Rada (nestr.).

Další reálnou možností využití zadní části objektu je podle jeho slov vytvoření ubytování ve formě startovacích bytů, o které je ve městě rovněž velký zájem. „Součástí koupě je také pozemek, který je možné v severní části využít k výstavbě budovy, například pro bydlení,“ dále uvažuje.

Podle městského architekta Luboše Zemena by nejprve měli radní jednat s Jihočeským krajem o spolupráci a až poté zadat zpracování architektonické soutěže. Kdy se tedy s opravou začne, prozatím není jasné. „Je to časově náročný proces, ale tato historicky významná kulturní památka, která je zároveň dominantou města, si oživení zaslouží,“ dodává Zemen.