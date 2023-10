Ve Srubci si řidiči s padesátkou hlavu nelámou, obec chystá úsekové měření

To číslo se zdá až neuvěřitelné. Za pouhý jeden týden interního měření porušilo nejvyšší povolenou rychlost při průjezdu Srubce 15 tisíc řidičů. Některý z nich jel na padesátce dokonce 110 kilometrů v hodině.

V obci jsou z toho mnozí obyvatelé nešťastní a vadí jim především vysoká rychlost při jízdě kolem základní školy či na příjezdu od Ledenic. A trpělivost už před časem došla i vedení Srubce v čele se starostkou Lenkou Malou. Brzy tak začne fungovat úsekové měření. Kdo pojede příliš rychle, toho čeká pokuta.

Vše by mohlo začít platit ještě do konce letošního roku. „Patnáct tisíc řidičů za týden z nedávného měření je obrovské číslo. Teď o víkendu se nám tu zase proháněla dvě auta, jako kdyby závodila,“ upozornila starostka rychle rostoucí obce na příjezdu do Českých Budějovic.

Potvrdila, že zavedení radarů už schválili v zastupitelstvu. Systém bude fungovat právě ve spolupráci s úředníky krajského města, kteří zajistí vybírání postihů a další administrativu. „Není to o tom, že chceme na někom rýžovat peníze, ale opravdu tady chceme žít bezpečněji,“ vysvětlila Lenka Malá.

Například základní škola je u silnice pod kopcem, takže hodně řidičů nepřibrzďuje a pak tudy projíždí rychlostí kolem 70 kilometrů v hodině. MF DNES tam na konci září situaci také monitorovala. V kopci nad školou už delší dobu funguje radar, který upozorňuje na rychlost vozidel. Ze stovky aut jich tudy jelo 21 více než šedesátkou.

Ve Velké u Milevska funguje od roku 2009

Budějovice jsou připravené záměr podpořit. Náměstek primátorky pro dopravu Lubomír Bureš potvrdil, že už vše projednali v nejužším vedení radnice, takzvaném kolegiu, a potřebný materiál tak brzy bude i na jednání rady města.

„Předtím se chci ještě setkat s paní starostkou a probrat finální návrh dokumentů, které budeme následně schvalovat. Mohli bychom se potkat už příští týden. Pak by vše mohlo jít do rady,“ upřesnil Bureš s tím, že by tak ještě v listopadu mohlo vše začít fungovat.

Technické řešení je na samotném Srubci, ale náměstek by uvítal, pokud by bylo úsekové měření až na okraj obce směrem do města, což vlastně prakticky znamená už začátek Budějovic. „Srubec ale na celý proces nemá potřebnou agendu, kterou zajistíme my. Zároveň si vyzkoušíme, jak velká je to administrativní zátěž,“ zmínil Bureš.

Když se úsekové radary osvědčí, není vyloučené, že se časem dostanou i na vybraná místa také do krajského města. Praxe z jiných míst v Jihočeském kraji ukazuje, že toto opatření může fungovat a provoz se pak zklidní.

Jedním z prvních měst, které úsekové měření začalo využívat, bylo Milevsko na Písecku. Tam je nechali nainstalovat do obce Velká už v roce 2009. Vyslyšelo prosby místních, kteří si dlouhodobě stěžovali, že ve vsi řidiči často jezdí příliš rychle. Obavy měli hlavně z kamionů.



„Od té doby počet přestupků jasně poklesl, což vidíme i ze statistik, které posíláme na dopravní inspektorát. Právě ve Velké se zlepšení projevilo nejvíce, máme tam ročně jen několik tisíc přestupků,“ uvedl nedávno vedoucí milevského dopravního odboru Josef Hrůza. Podle něj radnice řeší také přestupky z nedalekých Bernartic a Hrejkovic, kde v minulých letech starostové nechali i přes administrativní náročnost systém nainstalovat.

Na Srubci by se časem mohla situace vyřešit i díky obchvatu, který dlouhodobě plánuje a chystá se ho postavit Jihočeský kraj. Přeložka dlouhá přes čtyři kilometry odvede většinu provozu pryč. Současná silnice se táhne prakticky středem rozlehlé obce. Práce na obchvatu by podle současného harmonogramu mohly začít v roce 2026 a hotovo by bylo v roce 2028.

