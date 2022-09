Na Českokrumlovsku se srazilo auto s vlakem, řidič zemřel. Trať stojí

„Srážka osobního auta s vlakovou soupravou ve Velešíně na Českokrumlovsku byla na operační středisko záchranné služby nahlášena v 9 hodin ráno,“ řekla krajská mluvčí záchranné služby Zuzana Fajtlová.

Na místo vyrazila pozemní posádka záchranářů a vzlétl vrtulník letecké záchranné služby.

„Ve zdemolovaném osobním vozidle se nacházela jedna zraněná osoba. Muž utrpěl závažná mnohočetná poranění neslučitelná se životem a zemřel ještě před příjezdem záchranářů. Lékařka bohužel mohla konstatovat pouze úmrtí,“ popsala Fajtlová.

Provoz na trati mezi stanicemi Holkov, který je součástí Velešína, a městem Kaplice je kvůli nehodě zastavený. České dráhy předpokládají, že ho obnoví po 12:00, uvedli to na svém webu.

Nehoda se stala přibližně v 8:40. Podle policejní mluvčí Štěpánky Schwarzová na přejezdu svítila výstražná světla.

Podle Českých drah srazil osobní auto na železničním přejezdu ve Velešíně vlak Jižní expres. Všech 68 cestujících je v pořádku, hasiči je z vlaku evakuovali. České dráhy jim zajistili náhradní autobusovou dopravu do stanice Kaplice a odtud vlakem buď do Rybníka, či do stanice Linz Hbf.

Mezi obcemi Holkov a Kaplice nyní České dráhy vypravují náhradní autobusy.