Budějovice opraví za deset milionů střechu haly, která se měla bourat

Částka v milionech naznačuje, že v hale nepůjde o drobnou rekonstrukci. „Plánujeme výměnu střešního pláště a zateplení. Kdy se začne, zatím nelze říct, protože jsme na začátku příprav. Proto ani nevíme, jestli to výrazně omezí provoz,“ říká ředitel Sportovních zařízení města České Budějovice Tomáš Novák.

Radní v lednu schválili, že městská společnost může zadat zpracování projektové dokumentace na tuto akci.



„Jde o rozpracovaný projekt, zatím ale předpokládáme, že bude stát 8 až 10 milionů korun bez daně,“ odhaduje náměstek primátora Ivo Moravec (OPB), který má na starost právě budějovická sportoviště.

Střecha ale není jedinou opravou, která stavbu na břehu řeky Vltavy čeká. „Máme ještě v plánu menší investici za zhruba 1,5 milionu korun bez daně, kdy chceme vytvořit toalety pro vozíčkáře, a zároveň jim upravit vstup. Uvědomujeme si, že halu využívá například florbalový tým vozíčkářů,“ říká Moravec.

Zatímco bude vedení radnice připravovat miliony korun na opravu sportovní haly, uplynou dva roky od chvíle, kdy definitivně skončil velkolepý projekt na výstavbu Multifunkčního centra Dlouhá louka.

Jedna z největších akcí v historii města za více než půl miliardy měla nahradit stávající stavbu. Po politických šarvátkách ale zůstala jen na papíře.

Vše skončilo odvoláním tehdejšího náměstka primátora Františka Konečného (ANO). Současný zastupitel si je i po dvou letech jistý, že Budějovice takovou stavbu potřebují. „Dodnes mě mrzí, že to tak dopadlo. Mohli jsme tu mít krásnou budovu se dvěma halami. I s odstupem to považuji za obrovskou chybu,“ reaguje Konečný.

„Hala bude sloužit ještě 15 let“

Důvodem je podle něj špatný technický stav haly, na což upozorňoval po celou dobu, kdy se multifunkční centrum připravovalo. „Všude je tam azbest. Konstrukce navíc vznikala v době, kdy platily úplně jiné normy než dnes. Jakýkoliv zásah do této budovy bude velice komplikovaný,“ varuje zastupitel Konečný.

„Před rokem jsme měli jednání, kde se řeklo, že stávající hala bude sloužit sedm až deset let. Můj osobní názor teď je, že to bude zhruba 15 let. I s ohledem na to do stavby dáváme peníze. Nechci být škarohlíd, ale přípravy na případnou novou halu nějaký čas potrvají a nemůžeme si dovolit tuhle vybydlet,“ vysvětluje náměstek Moravec s tím, že v případě obou plánovaných oprav chce radnice žádat o dotaci.

Jelikož se v minulých letech mluvilo o silné poptávce po novém sportovišti, ptala se MF DNES, zda se vedení radnice nyní takovým projektem zabývá. To potvrdil náměstek primátora Viktor Lavička (ANO). Město už v roce 2019 zadalo vyhledávací studii, která měla vytipovat místa, kde by bylo možné stavět.

„Bylo by to volnočasové centrum, které by spojovalo vodní svět a multisportovní zázemí. Sloužit by mělo více sportům. Místo jsme našli, stavba by mohla být v bývalém vojenském areálu Čtyři Dvory mezi sídlišti Máj a Vltava. Krásně se tam hodí,“ líčí Lavička.

Inspiraci našli v Praze

Na radnici teď leží studie a její zástupci by chtěli plány posunout dál. Inspirací je podle Lavičky pražská Chodovská 11, kde je vodní svět, plavecký bazén i multifunkční sportovní hala.

„Takhle nějak bychom si to představovali. Je to v blízkosti sídliště a území, kde žije zhruba 100 tisíc obyvatel. To skvěle zapadá i do našich podmínek. Navíc je zařízení soběstačné. Chceme teď připravit stavební program a ještě letos oslovit architekty,“ dodává Lavička. Odhad nákladů je 600 milionů korun, příští rok by se s bližším plánem měla seznámit veřejnost.

Už teď je ale jasné, že by hala nesplňovala podmínky klubu VK Jihostroj, který působí v nejvyšší tuzemské volejbalové soutěži. Právě ten inicioval výstavbu Multifunkčního centra Dlouhá louka.

„Kromě toho mezi sídlišti v tuto chvíli nevím o žádném plánu ze strany města, který by se vracel k původnímu projektu. Náš názor je v tom konzistentní. Město velikosti a významu Českých Budějovic by si i s ohledem na sportovně-kulturní potřeby zasloužilo moderní budovu, kde by bylo možné pořádat tyto akce,“ reaguje manažer Jihostroje Robert Mifka.

Nové sportoviště by mohlo vzniknout i v areálu budějovického výstaviště. „Je to zatím v rovině úvah. Diskutovali jsme ale nad tím, že by se daly skloubit výstavní potřeby s těmi sportovními v nějaké multifunkční aréně. Podobný objekt je například v rakouském Salcburku,“ naznačuje ředitel Mojmír Severin.