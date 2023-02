Mladý výčepní má titul Mistr originalu, lidem načepuje prvotřídní pivo

Abyste si pochutnali na výborném pivu, záleží na mnoha okolnostech. Vše začíná uvařením v pivovaru, pokračuje přes servis a čistotu výčepního zařízení až po možná to nejdůležitější. Tím je samotný výčepní.

„Nejprve se mi tam moc ani nechtělo. Ale nakonec jsem si uvědomil, že by to mohla být dobrá zkušenost. Bylo nás tam dvacet tři a říkal jsem si, že i když budu předposlední a něco nového se o pivě dozvím, pořád to bude přínos. Pak jsem to ale už bral vážněji a ke konci to chtěl vyhrát,“ vypráví Opálka.

Odborné porotě předsedal létající sládek Budvaru Aleš Dvořák. Soutěžící museli prokázat znalosti z oblasti piva ve vědomostním testu, který byl zaměřený na dvanáctistupňová piva Budvar Original a Original kroužkovaný. Pak přišla na řadu praktická část soutěže, tedy samotné čepování.

„Měli jsme před porotou natočit tři piva a k tomu to osobitě okomentovat. Možná moje výhoda byla, že jsem šel na řadu jako předposlední a mohl okoukat, jak to dělají ostatní. Dával jsem si pozor,“ zmiňuje.

Točí nadvakrát či natřikrát

„Já jsem si s porotou při čepování rád popovídal. Bral jsem to, jako kdybych byl v práci. I tady se rád bavím s lidmi. Je přece jen veliký rozdíl, když natočím pivo, odnesu ho hostovi, sklenici položím na stůl a jen odejdu. Nebo když přinesu pivo, prohodím u stolu pár slov, popřeji dobrou chuť a podobně,“ dobře ví Opálka, který na Palubě pracuje zatím jen několik měsíců.

I soutěž mu potvrdila, že pivo nestačí „jen“ precizně načepovat, ale je třeba k tomu přidat i nadstavbu. Mistr originalu nevnímá rozdíl mezi tím, jestli má být nápoj načepovaný, či natočený.

„Je to jedno, je to jen slovní hříčka. Základem je naprosto čisté a hlavně mokré sklo. Ctím, že pivo by mělo být natočené nadvakrát či natřikrát. Mezi prvním a druhým roztočením musíte několik desítek sekund počkat, aby se chuť projevila naplno. Já mám pivo celkově rád, a i když někam jdu, tak pořád koukám za výčep, jak to dělají. Prostě nemoc z povolání,“ směje se.

Výčepního na soutěži mrzela snad jen jedna věc. „Chtěl jsem vyzvat kluky nebo holky z Masných krámů, protože tam jsou na tom skvěle. Pro mě by to byla ještě větší motivace, vždyť je to vlajková loď Budějovic a piva,“ zamýšlí se.

Dobré budějovické pivo David Opálka na Palubě každému rád natočí. „Neříkám, že jsem nejlepší, ale lidem bych asi měl umět natočit prvotřídní pivo,“ doplňuje vítěz prvního ročníku soutěže, který má kromě dobrého piva rád i dobré jídlo a celkově ho zajímá obor gastronomie.

V soutěži Mistr originalu skončil na druhém místě Jan Anton, který zastupoval Hospodu Na Hřišti v Roudném. Třetí byla Jana Kopecká, která čepuje Budvar v českobudějovickém podniku Café Hostel.

„Výroba piva je velmi komplexní a sofistikovanou činností, do které je zapojená řada specialistů. Byla by velká škoda, kdyby náš nápoj, vyráběný s takovým důrazem na kvalitu a čerstvost, u zákazníka pohořel kvůli způsobu servírování. Proto v pivovaru klademe velký důraz na vzdělávání našich obchodních partnerů. Zakládáme si na tom, aby naši výčepní byli v technice a správnosti čepování piva ideálně opravdovými mistry,“ vysvětluje Jiří Douda, garant soutěže Mistr originalu.