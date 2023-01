Sousedé se hádali o pozemek, který jim nepatřil. Spory vyřešili jeho koupí

Kvůli studni se zanedbatelná plocha stala předmětem sváru majitelů sousedních pozemků. Léta se hádali, komu patří, a vyháněli z ní jeden druhého.

Spory koncem loňského roku vyřešil až Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) při řízení kolem nedostatečně identifikovaného vlastníka. V posledních letech jich řeší desetitisíce.

„Pozemek dohledal českobudějovický ÚZSVM a po doplnění údajů podal podnět k prodeji aukcí. Jeho převod do spoluvlastnictví, na kterém se nakonec dohodli všichni sousedé, schválilo ministerstvo financí. Úřad tak přispěl ke zklidnění emocí,“ uvedla mluvčí ÚZSVM Michaela Tesařová.

Noví majitelé uhradili cenu a už je podaný i návrh na vklad do katastru nemovitostí.

Studna sloužila všem

Podle historie byl pozemek bez identifikace sto let. Jeho původní majitel lokalitu rozprodal na stavební parcely a několik čtverečních metrů se studnou uprostřed domovních bloků na nikoho nepřevedl. Studnu ponechal k užívání všem. Zemřel bez dědiců, takže podle zákona získal pozemek stát jako takzvanou odúmrť.

ÚZSVM proto upozorňuje, že podobné údaje o zapsání do katastrů by si měli co nejdříve dát do pořádku i další majitelé nemovitostí, protože v závěru roku končí lhůta, po níž majetek připadne státu. Lidé potom mohou vlastnictví prokázat jedině soudem.

Seznam podobně neidentifikovaných nemovitostí najde veřejnost na webových stránkách úřadu. Jen na Českobudějovicku je takových položek na 16 tisíc, z toho je devět tisíc pozemků a 138 staveb.

Podobný případ, kdy malá parcela blokovala velkou akci, je z Českých Velenic na Jindřichohradecku. Kvůli nezapsanému pozemku tam nemohli obnovit kaštanovou alej. Za 2. světové války na něm stála trafika, vnuk bývalého majitele zemřel bez dědiců v 60. letech minulého století. Úřad nakonec pozemek prodal městu, které o něj projevilo zájem.