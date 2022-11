Otčíma soudí za zneužívání nevlastní dcery, měla z něj noční můry

Státní zástupkyně Lucie Chalupská ho viní, že v průběhu let 2015 až 2017 praktikoval doma sex s nevlastní dcerou, které v té době bylo necelých deset let. Policisté navíc v jeho mobilu a na sociálních sítích našli smyslné vzkazy adresované děvčeti.

K pohlavnímu styku srovnatelnému se souloží nutil podle obžaloby dceru, když nikdo další nebyl doma. Opakovaně se tak dělo v domácnosti, kde žije muž se stejně postiženou manželkou, třemi mladšími dcerami a tchyní.

Muž s naslouchátky stíhaný na svobodě v úvodu líčení uvedl, že částečně dokáže řeč odezírat. „Jsem nevinen, s obžalobou nesouhlasím,“ vyjádřil se.

Protože souhlasil s výpovědí, kterou mu nabídl předseda senátu Jaromír Hájek, následoval výslech místy za pomoci tlumočníka. V něm muž tvrdil, že se jedná zřejmě o pomstu dcery, kterou se v době puberty snažil vychovávat přísně.

Protože trávila spoustu času na počítači a odmítala domácí práce, zakázal jí na čas počítač používat. Přiznal, že sám často sledoval s manželkou porno a od 14 let kouřil marihuanu. Smyslné vzkazy adresované dceři ho podle jeho slov samotného šokovaly, nevzpomíná si, že by je poslal.

Čekal, až budou sami, pak se svlékl

V obžalobě stojí, že přehrával nezletilé porno a nutil ji některé věci dělat. Za služby dívce platil a když se bránila, že vše řekne matce, hrozil jí bitím.

Podle obžalovaného byla dcera náladová a trápilo ji, že se jí spolužáci posmívali kvůli hluchým rodičům. S její matkou začal žít, když byl dívce rok, další dvě dcery byly jeho vlastní. Údajně zneužité děvče mělo občas střídavou péči a jezdilo k biologickému otci do Prahy.

Soud nechal přehrát na videu také výpověď poškozené dívky nahranou ve vyšetřovací místnosti policie. Dívka prohlásila, že s ní otčím začal provozovat sexuální praktiky od jejích osmi let. Pokaždé prý čekal, až zůstanou doma sami, a k ránu ji přenesl z dětského pokoje do obýváku, kde se svlékl.

Na pannách pak předváděla, co se mezi nimi dělo. Nikomu se nesvěřila, jen naposledy sousedce. Na policejním videu tvrdila, že se otce bála a měla z něj noční můry a vidiny.

Podle obžalovaného chce vypovídat i jeho manželka, která to zprvu odmítla. Tvrdí, že doma vše funguje jako dřív a o jeho obvinění se nikdo v rodině nebaví. Neprobírá to ani se svou nevlastní dcerou, která začala chodit do učiliště. Jeho manželka podle něj obvinění nevěří.

Muž je obžalovaný také z ohrožování mravní výchovy dítěte. Dcera po něm žádá prostřednictvím zmocněnce 150 tisíc korun odškodnění za nehmotnou újmu. Jednání bude pokračovat výslechy svědků a znalců.