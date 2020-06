Vyhodila batole z okna a skočila za ním, viní obžaloba matku z vraždy

Na rozdíl od chlapce žena pád s těžkým zraněním přežila. Podle záchranářů měla štěstí, že dopadla na keře před domem. Její syn podlehl na místě smrtelným zraněním. Tragédie se stala nad ránem.

„Probudili mě až policisté. Zvonili a dobývali se dovnitř. Myslel jsem si, že jde o špatný vtip nějakého známého. Pak jsem došel do prázdného dětského pokoje, okno bylo dokořán,“ popisoval v pondělí soudu emotivně otec zemřelého dítěte. Kvůli pláči mu předseda senátu Ondřej Círek povolil odložit roušku.

Muž tvrdil, že s partnerkou, která s ním otěhotněla, měl neuspořádaný vztah. Nejprve dítě nechtěla a měla výkyvy nálad. Poslední měsíce bydlela jinde a za synem, o něhož se staral on, chodila maximálně třikrát do měsíce a jen na pár hodin.

„Snažil jsem se ji přemlouvat, aby se vrátila do rodiny, měl jsem ji moc rád. Ten poslední den se k mému překvapení rozhodla zůstat až do rána. Věděl jsem, že takhle dál žít nemůžeme. Oznámil jsem jí, že jsem si našel práci v Holandsku, kam budu dojíždět, a o syna se můžeme střídavě starat nebo si ho vezmu s sebou. Vzala to s klidem,“ líčil muž.

Stejný chod domácnosti potvrdil i jeho kamarád, který v jejich bytě poslední dva měsíce bydlel. Také on potvrdil, že nevnímal ten večer žádnou hádku mezi partnery a nad ránem ho probudil až dusot policejních bot v bytě.

Co se té noci stalo a proč, nikdo z nich nechápe. Podle partnera obžalované mohla zkrat vyvolat ženina neústupná povaha. Žena se dvěma vysokoškolskými diplomy si zařizovala kozí farmu, měla z minulosti dluhy a s rodiči svého přítele si nerozuměla. Dál studovala a živila se příležitostnými brigádami.

Znásilnil mě, tvrdí obžalovaná

Ženu policisté obvinili z vraždy až po čtyřech měsících vyšetřování, dlouho se vzpamatovávala ze zranění a psychického traumatu.

U soudu pohledná žena se světlým copem vypovídala sice podrobně a dlouze, ale její vzpomínky se týkaly hlavně života před osudovou nocí. S partnerem si podle svých slov nerozuměla, protože na ni byl hrubý a dokonce ji prý znásilnil.

Děsil jí vyprávěním, že je náměsíčný, nebo jak se jeho dřívější přítelkyně zabila pádem ze skály. Neustále ji pronásledoval přes mobil, což ji neúnosně obtěžovalo. Ze vzpomínek si vybavuje pouze to, že kritickou noc usnula na zemi v pokojíku, kde spal i syn.

„Vůbec na nic si nepamatuju,“ tvrdí obžalovaná. V jednu chvíli naznačila, že je oba mohl vyhodit z okna její přítel.

Pochybnosti do konstrukce obžaloby vnesl obhájce obžalované Vladimír Dusil, když ve svědectví jejího přítele našel několik nesrovnalostí. Například rozpory mezi původní výpovědí na policii a na otázku u soudu, kdy matku se synem viděl té noci naposledy.

Otazníky vyvolává i to, proč neslyšel žádné zvuky, když podle svých slov skoro nespal a měl u sebe ve druhém pokoji hlasový odposlech, takzvanou chůvičku.

Soud bude pokračovat do pátku, ve středu odpoledne jsou na programu posudky znalců.