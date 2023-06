Nové občerstvení na Sokolském ostrově otevře provozovatel autíčka

Nový objekt poblíž centra Českých Budějovic stojí hned vedle toho stávajícího. Ten po otevření nového podniku zmizí.

„Vybírali jsme ze šesti přihlášených nabídek. Pan Dvořák sice nenabízel nejvyšší nájemné, ale jeho koncept byl nejzajímavější. Navíc si myslíme, že díky předešlým zkušenostem má nejlepší představu o tom, jací zákazníci na ostrov chodí a jak jim podnik přizpůsobit,“ vysvětlil náměstek primátorky Petr Maroš.

Doplnil, že si uvědomuje i názor veřejnosti, která kvůli oblibě autíčka Dvořáka podporovala a přála si, aby to byl právě on, kdo nový podnik povede. „Jsem rád, že se to vyřešilo ke spokojenosti všech,“ řekl.

Smlouvu s novým provozovatelem chce město podepsat co nejdříve. Stánek by se měl otevřít 1. července spolu s festivalem Múzy na vodě, který se koná v sousedství. „Budeme dělat vše pro to, abychom to stihli, ale čeká nás dost práce. Autíčku končí smlouva 30. června, a je tak možné, že si podniky vypomůžou. Všechno musíme prodiskutovat s vedením města,“ sdělil Dvořák.

Zástupce města zaujal koncept, který Dvořák ve své přihlášce představil. Obvyklou nabídku občerstvení chce rozšířit o nenáročné sportovní a volnočasové vyžití. „Bylo pro mě důležité nabídnout doprovodné aktivity všem věkovým kategoriím, které Sokolský ostrov navštěvují. Zároveň jsem chtěl také trochu odkázat na tenis, který se na místě podniku dříve hrál,“ popsal Dvořák.

Před novým podnikem proto plánuje rozmístit několik stolů na stolní tenis, které budou volně k dispozici. Vedle nich přibude také hřiště na pétanque a dětské pískoviště.

„Na Sokolák chodí hodně maminek s malými dětmi. Sám jsem otec, a tak vím, že hřiště, které tam stojí, je určené spíše pro starší děti, pro ty nejmenší je spíše nebezpečné. Proto si myslím, že klidné pískoviště určitě řada rodičů ocení,“ vysvětlil Dvořák.

Mimo to by měl nový podnik sloužit rovněž jako půjčovna vybavení pro sport, plavbu a cvičení jógy nebo jako zázemí pro různé kulturní akce a setkávání spolků.

Do výběrového řízení se přihlásilo šest subjektů s různými koncepty i navrhovanou cenou nájemného. Dvořák uspěl s nabídkou 85 tisíc korun měsíčně.

„Není to málo, ale po zkušenostech z minulých sezon věřím, že se podnik zvládne uživit. Člověk ale nikdy neví, co přijde. To je holt riziko podnikání,“ konstatoval.