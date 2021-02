Soběslavští dál kritizují plánovanou zónu, i když firma snížila haly

Jen několik málo židlí je krátce před 17. hodinou volných. Do soběslavského kulturního domu přišli minulou středu místní obyvatelé, aby si vyslechli, jak investor upravil plánovanou průmyslovou zónu. Vzniknout má mezi dálnicí D3 a železniční tratí na ploše téměř 210 tisíc metrů čtverečních.

Upravený projekt přijela prezentovat společnost Exprin. „Největší rozdíl je v tom, že je tam pět hal místo čtyř. Ale jsou menší. Nechtěli jsme to dál nafukovat,“ popsal na úvod jednatel Petr Prokop. Celkem mají objekty zabrat plochu 72 tisíc metrů čtverečních.

Počet hal souvisí s další významnou změnou. Do areálu rozděleného na severní a jižní část měla původně doprava přijíždět ze silnice mezi Soběslaví a nedalekým Chlebovem.

„Teď je ta severní napojená z dálničního přivaděče. Tím pádem nebude využívat silnici spojující Soběslav a Chlebov,“ pokračoval Prokop.



Podle některých místních, kteří na jednání zastupitelstva přišli, ale silnice u dálnice kamionovou dopravu nezvládne.

Do druhé poloviny zóny kamiony pojedou po původní silnici. Na ni se má napojit plánovaná komunikace ve směru od železnice.

Podle projektantů se také snížil počet stanic pro kamiony. Těch má dle prezentace přijíždět 310 denně. „Došlo i ke snížení výšky hal. Ty se kompletně zmenší z původních 14,5 metru na 12,5,“ informoval Prokop.

Obyvatele ale už dlouho zajímá, kdo bude objekty využívat, a tak se diskuse často stáčela právě k tomuto tématu. „Řekli jste, že s jižní částí počítáte jako s výrobní. Pokud to tak bude, neměla by vám vadit změna územního plánu pro tuto část,“ navrhla například Hana Kolářová.

To autoři záměru odmítli. „To nám vadí. Zavázat se k tomu, že bude výrobní, aniž bychom měli nějakou jistotu, totiž nemůžeme,“ odpověděl projektový manažer Petr Zubatý. „Slyšeli jsme, že se tady preferuje výroba. Z naší strany to platí také. Teď ale nikoho takového nemáme. Případné nájemce ani neoslovujeme, protože nevíme, co jim můžeme nabídnout,“ vysvětloval.

Podle Zubatého je možné případné uchazeče oslovit ve chvíli, kdy skončí proces EIA (vyhodnocení vlivů na životní prostředí, pozn. red.). Projektanti budou ještě záměr upravovat. To potrvá zhruba šest měsíců, poté ho předloží k posouzení. Když bude výsledek kladný, začne investor oslovovat nájemce.

Řadu výhrad k upravené podobě měli obyvatelé městské části Chlebov. „Oddělíte nás od města. My tady žijeme, denně tudy jezdíme na nákupy nebo vozíme děti do školy. Vy tam chcete přivést dalších 310 kamionů. Jak nám zlepšíte život?“ ptala se rozhořčená obyvatelka Lucie Mateová.



Neuspokojila ji ani další novinka v projektu – cyklostezka v parkové podobě podél hal. Ta ale povede pouze k mostu nad dálnicí D3, kde pozemky firmy končí.

Nevyloučili prodej pozemků městu

Debata se vedla i nad zelení v areálu. „My jsme si objeli průmyslové zóny. Viděli jsme to. Nemazejte nám med kolem pusy, že se o to budete starat,“ zlobila se Mateová.

„Nemažeme. Průmyslové zóny ve většině měst mají koeficient zeleně maximálně 15 procent, my se tady bavíme o 40 procentech,“ odmítl projektant René Skalický, jehož kolegové upozornili, že je údržbu možné vymáhat. Zeleň má zabírat téměř 85 tisíc metrů čtverečních.

Při diskusi od projektantů také zaznělo, že se nebude stavět, dokud nebudou mít haly nájemce. Nevyloučili ale ani to, že by se pozemky prodaly městu. Jednání ukončil až blížící se zákaz vycházení, a tak se po třech hodinách lidé rozešli domů.

Zastupitelé ještě předtím schválili nový výbor pro průmyslovou zónu. Ten bude komunikovat s projektanty, kteří budou na výsledné podobě ještě pracovat. Pak ho předloží k dalšímu posouzení. Autoři slíbili, že budou s výborem i městem diskutovat.

„Rozvoj podnikání v Soběslavi je dobrá věc. Záleží ale na tom, jakou formou se to udělá,“ reagoval po jednání starosta Jindřich Bláha.

„Za pozitivní považuji řešení dešťových vod či dopravy. Původní návrh s kruhovým objezdem a příjezdem ze silnice na Chlebov bylo neštěstí. Nevím, jak bude vypadat usazení v krajině. Ještě to budeme zkoumat. Je to běh na dlouhou trať,“ dodal.

Vlastníkem a investorem projektu je podnikatel Jiří Tomeš, který se věnuje mimo jiné zahraničnímu obchodu. Projekt průmyslové zóny odkoupil v roce 2018 od táborské společnosti Dividend.