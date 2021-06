Část Soběslavi chce referendum o areálu u D3, firma projekt mění

V průmyslové zóně se bude více vyrábět, investor pomůže s financováním cyklostezky a zároveň zvětší parkoviště pro kamiony. To jsou hlavní výstupy z několikaměsíčního vyjednávání mezi zástupci soběslavské radnice a firmou, která u dálnice D3 plánuje rozlehlý areál.

Ve hře je ale také referendum, po němž volá část místních. Poslední schůzka investora s městským výborem byla minulý týden.

„Myslím, že jsme poměrně daleko. Připravujeme základní body do plánované smlouvy či dohody,“ uvedl Petr Prokop, jednatel společnosti Exprin, jenž zastupuje investora. Tím je podnikatel Jiří Tomeš.

Projektanti podle něj zapracovali řadu kompromisů na základě požadavků od zástupců Soběslavi. „Například jsme slíbili, že nadpoloviční většina hal bude určená k výrobě a zbytek poslouží ke skladování,“ zmínil Prokop.

Parkoviště pro kamiony bude větší

Kromě toho firma změnila dopravní napojení. Do areálu tak nákladní vozy nebudou přijíždět ze silnice, která spojuje Soběslav a její městskou část Chlebov, ale od komunikace, jež vede podél dálnice.

„V daleko větším rozsahu jsme také řešili vsakování dešťové vody, která se pak využije k zavlažování okolní přírody. Výška budov zůstává na 12,5 metrech, ale rozhodli jsme, že budou stát o něco níže. V areálu jsme vytvořili dalších 27 míst pro kamiony,“ přidal Prokop.

Firma pak s výborem, který vznikl kvůli průmyslové zóně, řeší i cyklostezku. Ta má vést ze Soběslavi až do Chlebova a investor by se na ní měl finančně podílet.

Právě výbor se má dozvědět, kdo bude haly využívat, až se bude moci společnost pustit do výstavby.

„Podle informací, které mám od výboru, tak jednání skutečně spějí k dohodě. Ty schůzky jsou intenzivní a vypadá to, že bychom se mohli domluvit tak, aby byla průmyslová zóna ku prospěchu Soběslavi, ale také místních i nově příchozích podnikatelů,“ shrnul starosta Jindřich Bláha.

Vše ale může zhatit případné referendum. Po něm touží spolek Naše Soběslav. Jeho členové v květnu zveřejnili vyjádření, v němž volají po jeho vyhlášení. Skupina vznikla z výboru, který sehnal dva tisíce podpisů pro petici proti záměru.

Podle spolku tlak a následná jednání nevedla k očekávanému výsledku. „Jsme přesvědčeni, že pokud zastupitelé uvidí, že občané referendum chtějí, podpoří jeho konání zároveň s volbami letos v říjnu,“ vzkázala Gabriela Pospíšilová, členka petičního výboru.

Potřebují 1 121 podpisů

Pro vyhlášení referenda je podle spolku potřeba sehnat víc než 1 121 podpisů.

„Nejde o to, abychom odmítli výstavbu průmyslové zóny jako takovou. Snažíme se o to, aby přinesla Soběslavi prospěch, vyrábělo se v ní něco smysluplného a aby nenarušila krajinný ráz tak razantně, jak to developer plánuje. Odpověď na otázku, v čem bude zóna v navrhované podobě městu prospěšná, nám za rok, co pokračují jednání, developer nedal. To je pro nás nadále nepřípustné. Chceme proto vědět, co si myslí občané Soběslavi, jelikož vedení města se na jejich názor doposud nezeptalo,“ přidal ve vyjádření další člen petičního výboru Zdeněk Rux.

Co by se stalo, kdyby došlo na referendum a město se zároveň dohodlo s firmou, zatím není zřejmé. Jasněji by mohlo být po nadcházejícím jednání zastupitelů, které je naplánované na 23. června. Tam má také výbor pro průmyslovou zónu představit aktuální informace.

„Teď se k tomu těžko vyjadřuje. Referendum je samozřejmě legitimní nástroj, jak sdělit svůj názor. Je otázkou, jak by se případný termín sešel s uzavřením dohody mezi městem a investorem,“ naznačil starosta Soběslavi.

Podle předběžných informací by mohli zástupci města dojít k dohodě v nadcházejících týdnech, zatímco případné referendum by se mohlo konat na podzim. Zatím ale teprve pokračuje sbírání podpisů a investor mezitím upravuje projekt na základě požadavků výboru pro průmyslovou zónu.

Firmu Exprin teď čeká finalizace záměru, aby splňoval body, které vyplývají z dosavadních jednání. To by pak mělo schvalovat i zastupitelstvo.

Poté investor dopracuje dokumentaci a bude dávat dohromady všechny potřebné dokumenty. Celý materiál pak zamíří do procesu EIA, vyhodnocení vlivů na životní prostředí.



„My jsme s petičním výborem loni jednali, snažili se vše vysvětlit, ale bohužel to nemělo žádný efekt. Vyslechli si nás, tvářili se chápavě, ale ve finále na naše slova nebrali ohled. V našich očích nejsou schopni naslouchat a respektovat naše názory,“ reagoval Prokop.