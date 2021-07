Odpůrci hal v Soběslavi chtějí referendum, starosta jej nepodporuje

Situace kolem plánované průmyslové zóny v Soběslavi u dálnice D3 se neustále mění. Jedna z nejzásadnějších otázek teď zní: Bude na podzim referendum?



Spolek Naše Soběslav totiž informoval, že posbíral potřebný počet podpisů. „Aby se konalo referendum, bylo potřeba jich sehnat přes 1 100. My máme o sto více,“ potvrdil člen petičního výboru Zdeněk Rux.

Iniciátoři referenda už odevzdali podpisové archy na městský úřad. „Doručili jsme to i s otázkami do případného referenda, které by se mohlo konat 8. října s volbami do Poslanecké sněmovny,“ přidal Rux.

Aby se tak stalo, je třeba učinit ještě několik kroků. V první řadě má městský úřad 15 dnů na to, aby ověřil podpisy i samotný návrh referenda včetně případných otázek, na které by obyvatelé odpovídali.

Změny v projektu Zeleň

- původně 81 709 m²

- po úpravě 85 120 m² Zastavěná plocha

- původně 71 796 m²

- po úpravě 72 577 m² Počet hal

- původně 4

- po úpravě 6 Nákladní vozidla denně

- původně 400

- po úpravě 310 Parkovací místa pro auta

- původně 789

- po úpravě 384 Zdroj: Exprin Property

„Kontrolují se tam ještě další náležitosti. Úřad se k tomu musel vyjádřit do 16. července a pak vyrozumí podavatele. Jasno tedy bude příští týden. Podle mých informací by tam neměl být problém, pokud se tam nenajde nějaká závada,“ informoval minulou středu starosta Jindřich Bláha.

Jestliže zaujme úřad kladné stanovisko, zamíří materiál do rady města a ta následně připraví potřebné dokumenty pro zastupitele. „Ti by pak následně mohli vyhlásit případné referendum,“ doplnil starosta.

Protestující si ale výrazné šance nedělají. „Brzy nám má přijít vyjádření z radnice a upřímně neočekáváme, že uspějeme. Myslíme si, že dojde k nějakému přezkoumání či zpochybnění odevzdaného materiálu. Mají pocit, že jim kazíme plány,“ naznačil Rux.

Ten nastínil možný scénář v případě neúspěchu. „Kdyby se tak stalo, jsme připraveni požádat o přezkoumání, což následně řeší Krajský soud v Českých Budějovicích,“ vzkázal Rux.

Spolek si za referendem stojí i přesto, že se v posledních týdnech a měsících zdá, že firma a zástupci města našli společnou řeč. Letos vznikl Výbor pro průmyslovou zónu, který vyjednává s investorem, jímž je podnikatel Jiří Tomeš.

Na webových stránkách města se před časem objevila nová podoba projektu, kterou má na starosti společnost Exprin. Ta mimo jiné popisuje šest menších hal místo původních čtyř větších, přibližně stejnou zastavěnou plochu, ale také 310 nákladních vozidel denně, což je o 90 méně než původní plán.

Referendum zbrzdí rozvoj, říká starosta

Kromě toho firma změnila dopravní napojení. Do areálu vozy nebudou přijíždět ze silnice, která spojuje Soběslav a její městskou část Chlebov, ale od komunikace vedoucí podél dálnice.

Změn je více. Firma mimo jiné slibuje 44 parkovacích míst pro nákladní dopravu, autobusové zastávky v ulici Petra Bezruče nebo třeba snížení míst, kde se nakládají kamiony.

„Například jsme slíbili, že nadpoloviční většina hal bude určená k výrobě a zbytek poslouží ke skladování,“ zmínil v červnu Petr Prokop, jednatel společnosti Exprin, jenž zastupuje investora. Dokument je na musobeslav.cz.

Ani to ale odpůrce nepřesvědčuje. „Naopak, situace nás utvrdila v tom, že referendum být musí. Připravuje se teď nějaká dohoda, v ní mají být podle našich informací zakotvené i určité finanční sankce, což nás děsí. Archy pro vypsání referenda podepsalo 1 200 lidí, což o něčem svědčí. Je ale důležité říct, že tam přidali podpis ti, kteří jsou proti i pro,“ dodal Rux.

Starosta Bláha pro záměr vypsání referenda přílišné pochopení nemá. „My jsme věc řešili na zastupitelstvu. Z informací od výboru vyplývá, že se blížíme k nějaké dohodě s investorem. Pokud by ji případně zastupitelé schválili, mohlo by referendum celou věc zbrzdit, což by zpomalilo i rozvoj podnikání ve městě i v celé této lokalitě,“ uzavřel.