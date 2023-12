O podání žaloby jsem zprvu neuvažoval, řekl otec dívky, která zahynula v Alpách

16:26

Že by zažaloval organizátory výletu do rakouských Alp, kde před třemi lety při pádu z ferraty zemřela jeho dcera, její otec zprvu vůbec neuvažoval. V pátek u Okresního soudu v Českých Budějovicích vypovídal on i účastníci výprav, na nichž podle obžaloby jejich organizátoři zavinili smrt dvou žen.