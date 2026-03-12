Už loni vedení města v Českých Budějovicích avizovalo, že zruší rozesílání složenek do schránek, pokud jde placení za svoz odpadu a psy.
Nyní k tomu radnice přistoupila a upozorňuje občany na nové možnosti.
Poplatky v Českých Budějovicích
Poplatek za komunální odpad pro rok 2026
Osvobození od poplatku
Termíny splatnosti
Poplatek ze psů pro rok 2026
Termín splatnosti
Asi nejjednodušší je jít na webové stránky platby.c-budejovice.cz. Tam stačí například jen uvést číslo občanského průkazu a datum narození. Pak už se objeví, co, jak a za kolik je potřeba zaplatit, třeba prostřednictvím QR kódu. Celý proces zabere pár minut.
„Tento krok má usnadnit vyřizování administrativních povinností bez nutnosti návštěvy úřadu nebo úhrady poplatků navíc,“ zmínil náměstek primátorky Petr Maroš (nezařazený).
Zdůraznil, že ale dál zůstává zachovaný i tradiční způsob platby v hotovosti na pokladně radnice na náměstí Přemysla Otakara II. Každý totiž nemá internetové připojení a počítač či chytrý telefon, na kterém může platbu provést.
Město ke zrušení rozesílání složenek přistoupilo z důvodu úspor a především modernizace. Rozesílání složenek stálo ročně 2,5 milionu korun. „Už je na čase opustit archaické způsoby plateb. Ze svého okolí vím, že internet a chytré telefony dnes používají i lidé ve věku 80+,“ zmínila primátorka Dagmar Škodová Parmová (nezařazená).
Opozice ale ještě při tomto rozhodnutí apelovala, ať vedení radnice připraví kampaň, aby se tato zásadní změna dostala k co největšímu počtu obyvatel. Jinak hrozí, že lidé spoléhající na složenku ve schránce na platbu zapomenou. Na změnu je tak upozorní třeba ve vozech českobudějovické MHD.
„Někteří lidé jsou z této změny zaskočení, takže jsme upozorňovali, že je to potřeba dát řádně na vědomí všem obyvatelům. Ještě jsme apelovali na to, aby bylo možné znovu platit za svoz odpadu ve dvou splátkách, což se nám povedlo prosadit,“ uvedl zastupitel Viktor Lavička (ANO).
Přepážky pro úhradu poplatků jsou k dispozici v úředních hodinách – v pondělí a ve středu od 8 do 17 a v pátek od 8 do 11. 30 hodin. Občané mohou využít i bankovní převod, SIPO nebo si mohou vyžádat zaslání platebních údajů e-mailem. Variabilní symbol potřebný k úhradě lze zjistit přímo na portálu po identifikaci občana.
Svoz odpadu stojí ročně 960 korun, jde platit nadvakrát, první datum splatnosti je 31. května, druhé pak do konce listopadu.