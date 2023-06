Na krumlovských slavnostech ubylo lidí, proto letos zlevnili vstupné

Kejklíři, šermíři, hudebníci a rytíři se opět vrátí do Českého Krumlova, aby připomněli výročí 770 let od založení města. Dobovou atmosféru v centru zařídí koncerty středověké hudby, průvody v historických kostýmech, koňské přehlídky či pouliční umělci. Radnice chystá také několik novinek, které mají po loňském odlivu lidí přilákat nové návštěvníky. Pětatřicátý ročník Slavností pětilisté růže bude od pátku do soboty.

„Při kulatém výročí chceme připomenout celou historii města a představit všechny šlechtické rody, které jsou s ním spjaté. To se projeví nejvíc na slavnostních průvodech centrem, při nichž budou k vidění historické postavy a kostýmy od gotiky až po začátek 20. století,“ popsal organizátor slavností a ředitel Městského divadla Jan Vozábal.

Dodal, že průvody budou letos tři – jeden odpolední, který městem projde v sobotu v 15 hodin, a dva noční v pátek a sobotu. Ty za svitu loučí a doprovodů bubnů vyrazí v 21.45 hodin a skončí v pivovarské zahradě, kde na ně plynule naváže noční program. Ten sobotní vyvrcholí alegorickými vory na řece Vltavě a slavnostním ohňostrojem nad zámkem.

Kromě toho se návštěvníci mohou těšit na program situovaný do historického centra nebo jeho blízkého okolí. Na náměstí Svornosti bude hlavní hudební scéna, kde vystoupí například kapely Vesna a Deloraine. V Široké ulici budou hrát pouliční umělci a v pivovarské zahradě bude již tradiční rytířská scéna s kolbištěm.

„Plánujeme také několik novinek. Tou asi největší je rozšíření programu v Městském parku. Tam bude letos kromě vojenského ležení také dětská scéna plná zábavných aktivit, jako jsou výtvarné dílny, workshopy nebo divadlo Víti Marčíka,“ popsal Vozábal s tím, že rodinný program nabídnou také kláštery s historickými dílnami a degustací vín.

Další zásadní novinkou letošního ročníku je zavedení vratných kelímků, které město před začátkem letní sezony pořídilo a jejichž využití si vyzkoušelo už na jarní akci Kouzelný Krumlov. Podstatných změn se dočkala i cena vstupného, která oproti předešlým ročníkům výrazně zlevnila. Rozšířil se také seznam slevových skupin.

„Loni dorazilo asi o dva tisíce lidí méně, než jsme čekali, což se podepsalo i na rozpočtu letošního ročníku. Museli jsme hledat způsoby, jak ušetřit a zároveň přilákat více návštěvníků. Kvůli úsporám jsou proto slavnosti letos pouze dvoudenní. Nové zájemce má přilákat i nižší cena vstupného – 300 korun v předprodeji a 350 na místě,“ uvedl českokrumlovský místostarosta Dalibor Uhlíř. Minulý rok stál vstup na místě 500 korun, v předprodeji byl za 350. Rozpočet slavností je tento rok o milion nižší než loni a činí zhruba 4,5 milionu korun.

Rekord byl 27 tisíc návštěvníků

Zájemci mohou vstupenky koupit také online. Tuto možnost minulý rok využilo 64 procent platících. Letos poprvé město nabízí zvýhodněné vstupné pro rodiny, které zahrnuje dva dospělé a až tři děti, nebo vstup pro organizované skupiny nad 10 lidí. Děti do šesti let a návštěvníci v historických kostýmech mají vstup zcela zdarma. Na zvýhodněné vstupné pak mají nárok všichni obyvatelé města a zákazníci hotelů v centru.

„S nabídkou spolupráce jsme oslovili asi 70 ubytovacích zařízení a 40 jich okamžitě zareagovalo a začalo lístky distribuovat mezi své hosty. Zvažovali jsem i možnost vstupného zdarma pro všechny místní, ale asi by to nebyla správná cesta. Věci by se neměly dělat za nic. Vstupné má i regulační funkci a máme tak jistotu, že přijdou jen lidé, kteří mají o akci opravdu zájem. Tím se snižuje i riziko jejího narušování,“ vysvětlil Vozábal.

Díky všem těmto opatřením i zájmu soukromých subjektů s městem na slavnostech spolupracovat jsou organizátoři ohledně letošní účasti optimističtí. Věří, že se dostanou na standardní návštěvnost let před pandemií. „Covid už nás nijak nestraší a začínají se k nám vracet i zahraniční turisté. Proto odhadujeme, že letos slavnosti navštíví okolo 18 500 lidí,“ říká Vozábal.

Slavnosti pětilisté růže jsou největší akcí Českého Krumlova, kterou za celou dobu její existence navštívilo už 534 tisíc lidí, průměrně 22 tisíc ročně. Nejsilnější ročník byl v roce 2016, kdy na slavnosti zavítalo více než 27 tisíc návštěvníků. Podrobnosti a kompletní program je na slavnostipetilisteruze.cz.