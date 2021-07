Deváťáky láká zdravotnictví, na kuchaře či fotografa se moc nehlásí

Takové podmínky už deváťáci nejspíš dlouho nezažijí. Školy si letos mohly velmi volně vybírat, zda uspořádají přijímací řízení, či nikoli, a řada jich toho využila.

I proto, aby se jim podařilo naplnit třídy. Test z českého jazyka a matematiky ale i tak nakonec absolvovalo několik tisíc jihočeských dětí, které dostaly dva pokusy.



Třeba v písecké Střední odborné škole a Středním odborném učilišti se rozhodli, že deváťákům tuto nutnost pro letošní školní rok odpustí, a to i pro druhé kolo přijímacího řízení.

„Rozhodli jsme se pro to kvůli tomu, že jsme v prvním kole měli na maturitní obory podstav a chtěli jsme třídy naplnit,“ vysvětluje ředitelka školy Zuzana Sýbková s tím, že na učební obory se zde přijímačky tak jako tak nedělají.

Instalatér na vzestupu

Všímá si také viditelných změn, kdy si žáci více vybírají profese, které nejsou kvůli případným koronavirovým omezením či dokonce lockdownu existenčně ohrožené.

„Covid zřejmě promluvil i zde. Máme na učebních oborech slušnou naplněnost a narostl nám zájem o automechanika nebo instalatéra. Na druhou stranu si letos všímáme znatelně méně uchazečů o kuchařský obor. Co jsem se bavila s řediteli jiných škol, tak v tomto případě měli také problémy sehnat dost dětí,“ připouští Sýbková.

Její zkušenosti potvrzují i další školy v Jihočeském kraji, které gastronomické nebo hotelnické obory vyučují. Své o tom vědí například na českobudějovické SŠ a VOŠ cestovního ruchu, která byla současnou situací výrazně zasažená.

I zde se objevovaly problémy hlavně na učebních oborech, zatímco čtyřletá studia budou zaplněná stejně jako v předchozích letech.

Velký zájem o zubního technika

„Všímáme si u zájemců poklesu asi o patnáct procent a podobné je to i u přijatých uchazečů. Takhle velký propad jsme třeba loni vůbec neměli. Největší obavy mám o obory číšník a servírka, kterých je momentálně velký nedostatek. Právě to by ale mohlo příští rok přilákat více zájemců, pak by se snad situace se zájmem vrátila do normálu,“ přeje si ředitelka Zdeňka Erhartová.

Zcela rozdílně ovšem vnímají letošní přijímačky na středních zdravotnických školách. Například v Budějovicích hlásí rekordně vysoký zájem o své obory, a to i za cenu toho, že uchazeči na zdravotnické lyceum museli skládat přijímací zkoušky.

V ostatních zdravotnických oborech navíc měli zájemci povinnost skládat test z biologie.

„Museli jsme nakonec odmítnout 380 uchazečů, což je obrovské číslo. Pro příští školní rok tedy naplníme celou školu včetně detašovaných pracovišť ve Strakonicích a Prachaticích,“ říká ředitel českobudějovické SZŠ a VOŠZ Karel Štix. Škola hlásí v tomto ohledu nárůst přibližně o 52 procent.

„Je to nejvyšší číslo v celé republice, jinde to bylo okolo 30 procent. V případě zubních techniků byl letos nárůst dokonce o sto procent, brali jsme každého čtvrtého až pátého,“ přidává Štix podrobnosti.

Sám vnímá takto velký zájem jako snahu najít si prestižní práci s dobrým finančním ohodnocením. Díky možnosti velkého výběru má navíc pocit, že se na školu skutečně dostanou jen ti nejlepší.

„V našich testech na biologii jsme měli nadprůměrné výsledky. Měli jsme jen menší problémy u přihlášených na lyceum, kde musely děti skládat velmi náročnou zkoušku od Cermatu,“ doplňuje Štix.

Naopak zcela bez přijímacích zkoušek byly i umělecky zaměřené školy, jako například Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky v Českém Krumlově. Žáci tak skládali pouze talentové zkoušky, které absolvovali už v lednu.

„Větší výpadky ze strany deváťáků jsme neočekávali, ale je pravda, že jsme zaznamenali častější zpětvzetí zápisových lístků než jindy,“ podotýká ředitel školy Martin Busta.

Těžší uplatnění fotografů

Rostoucího nezájmu se obává jen v některých oborech, jako je fotograf.

„Ti měli při lockdownu problém najít pořádné uplatnění. Podle mě se problémy mohou vynořit až následující školní rok, než se budou posílat přihlášky do dalšího ročníku. Pokud budou i nadále restrikce, může úpadek postihnout i naše obory. Přeci jen loni byla stále očekávání, že se vše vrátí do normálu,“ vysvětluje Busta.

Část ředitelů se navíc obává i slabších vědomostí nastupujících prváků, kteří museli dlouhou dobu strávit pouze online výukou.

„Určitě si uděláme vstupní testy, abychom věděli, jak na tom děti jsou. U prvních ročníků ale nemám moc strach, budou mít dost času všechno dohnat. Spíše se bojím o naše stávající žáky, kteří budou muset dohnat hlavně praktické dovednosti,“ myslí si Sýbková z písecké školy.

Půlka studentů chce podnikat

Zajímavý postřeh dodala Jihočeská hospodářská komora (JHK), podle níž mladé středoškoláky láká kromě stabilního zaměstnání čím dál víc i podnikání.

Z vlastního dotazníkového průzkumu zjistila, že až polovina žáků na jihu Čech středních škol by ráda po škole nastartovala vlastní živnost. Stejný poměr hlásí i ostatní kraje v České republice.

Mladým studentům ale podle průzkumu často chybí znalosti a potřebné informace.

„To nás velmi nemile překvapilo. Zdá se, že většina žáků na podnikání není zcela připravena. Měli by umět pracovat s nápadem, fungovat v týmu, komunikovat, plánovat, umět využít vlastní kreativitu a poradit si s problémem,“ vysvětluje Martin Necid z JHK.

Z tohoto důvodu se komora rozhodla vytvořit vzdělávací balíček, který bude v první řadě cílit na středoškolské pedagogy, aby byli schopni žákům předat potřebné informace a zkušenosti.