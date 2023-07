Když je starosta také poštmistr a prodavač. Skočice i díky tomu žijí

Svojí velikostí i počtem obyvatel patří jihočeské Skočice mezi malé vesnice. Fungující poštu, obchod, hospodu byste tam asi ani nehledali. Přesto toto všechno ve Skočicích mají.

„Jsme malá vesnička mezi Vodňany a Strakonicemi. Máme dvě části, Skočice a Lidmovice, dohromady ve dvou obcích žije 240 obyvatel,“ vypráví na začátku starosta Jan Šídlo. Už jako malý chodil do tamního obchodu na nákup pro pečivo a další základní potraviny. Protože je tam o prodejnu zájem i dnes, stále funguje. Vznikla kvůli tomu také příspěvková organizace, která navíc provozuje i poštovní pobočku a hospodu.

Obec je tak velmi dobrým příkladem, jak zachovat důležité služby pro své obyvatele i na tak malé vsi. Na mnoha jiných místech podobné věci dávno zanikly. „Obchod v minulosti měla Jednota, pak se tu vystřídalo několik dalších nájemníků, až to nakonec v roce 2020 nechtěl provozovat nikdo. Proto nás napadlo založit příspěvkovou organizaci, která by si dala za cíl ho provozovat a k tomu přidat ještě další věci,“ popisuje starosta. Podle něj je velmi důležité, aby vesnice žily a měly nějaký společenský život.

„Když to pak není, stává se z takového místa v uvozovkách noclehárna,“ míní. A obyvatelé aktivitu oceňují. „Mohu říct, že jsem spokojený. A že to dokážou utáhnout s tak malým rozpočtem, který mají v obci k dispozici, to je ke cti starosty,“ konstatuje jeden z místních Vojtěch Hošek.

„Obchod využívám prakticky denně, kdy chodím pro pečivo, využívám i služby pošty a Balíkovnu. Všichni si toho vážíme, minimálně starousedlíci, protože nemusíme na nákup jet do Vodňan a ty drobnosti pořídíme zde. Navíc od člověka, kterého známe od malička,“ navazuje Bohumila Žáčková.

Tím člověkem je právě Jan Šídlo. Má to jednu nespornou výhodu, při prodeji může řešit i obecní problémy. „Lidé vědí, v jakou dobu jsem zrovna v obchodě, tak za mnou přijdou a vše probereme a vyřešíme. Potřebují například něco půjčit, pomoc vyplnit nějakou žádost a podobně,“ jmenuje Šídlo, který je vystudovaný inženýr.

Není však jen starostou a prodavačem, ale také poštmistrem. „Absolvoval jsem speciální školení, abych dokázal obsluhovat program pro různé poštovní operace. Další pak bylo školení u České národní banky. Nyní provozujeme i Balíkovnu, což využívají také lidé z okolních vesnic. Ale řekl bych, že tak 80 procent zákazníků je místních,“ říká. Využil by i nějakého spolupracovníka, ale pro poštovní služby ho zatím nenašel. „V obchodě je to jednodušší, tam může někdo zaskočit snáze. Ale u pošty je to složitější s ohledem na ta školení, to má těžké řešení,“ ví starosta.

V kombinaci s obecními byty se tak podařilo v obci zastavit trend opouštění a vylidňování podobných vesnic, kdy se část obyvatel přesouvá do větších měst.

„Máme deset bytů a snažíme se udělat jedenáctý. Myslím, že je to důležité, protože jsou finančně dostupnější. Když ho někomu pronajímáme, tak je naší podmínkou, aby se u nás přihlásil k trvalému pobytu. I to pomáhá, že zde máme nějaké občany,“ dodává s úsměvem.