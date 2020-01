Obří skleníky v Boršově odmítli, výrobní a skladovací haly jim nevadí

Po hlavním tahu, který spojuje České Budějovice s Rakouskem, projedou denně tisíce aut. Silnice zhruba pět kilometrů od krajského města protíná rozlehlé pozemky, kde jsou pole.

Poblíž přes řeku je areál letiště a nedaleko roste dálnice D3. I proto atraktivní plocha u Boršova nad Vltavou neušla pozornosti investora. Ten zde naplánoval devět rozměrných skladových a montážních hal. Vyrůst mají v příštích letech v lokalitě Panská pole.

Více než padesátihektarový areál leží částečně v záplavovém území řeky a při budoucí Jižní tangentě, která propojí silnici E55 s dálnicí D3. Stavbu chystá pražská společnost Evident-Invest.

„O záměru víme už deset let. Je v souladu s naším územním plánem a předpokládáme, že nám přinese prospěch. Souhlasíme s ním, na rozdíl od jiných projektů, které jsme odmítli. Loni na podzim třeba stavbu obřích skleníků,“ potvrzuje starosta Boršova nad Vltavou Jan Zeman.

Developer teď usiluje o souhlas kraje ohledně vlivu stavby na životní prostředí a zdá se, že ho dostane. Kladně se už k projektu vyjádřil českobudějovický magistrát nebo odbory životního prostředí a dopravy krajského úřadu. Podle jejich hodnocení se záměrem počítá územní plán Boršova nad Vltavou a neškodí přírodě a krajině. Jedinou podmínkou je, aby investor areál a příjezdové cesty osázel zelení.

Je šance, že ve skladech a výrobě najdou práci až dva tisíce lidí. Takový počet udává kapacita záměru, současné odhady investora jsou vzhledem ke klesající ekonomice střízlivější. „Odhadujeme, že práci zde dostane až 1 200 lidí,“ poznamenal před třemi lety zástupce investora Jan Janda.

Projekt poukazuje na skvělou polohu areálu. Bude při pravé a levé straně výpadovky z Českých Budějovic na Český Krumlov, za přejezdem řeky Vltavy.

V místě má brzy začít stavba okružní křižovatky, která přes Jižní tangentu propojí lokalitu s dálnicí. Areál bude mít na tuto křižovatku napojení. Další výhodou je spojení s letištěm v Plané, které podle investora bude využívat nákladní, takzvané cargo lety.

MF DNES se ptala na názor místních. Většina z nich problém v plánované výstavbě nevidí.

„Myslím, že vzhledem k poloze nepůjde z hal hluk. Řekl bych, že víc bude možná slyšet dálnice a letiště. Navíc to přinese práci a peníze,“ líčí sedmatřicetiletý Lukáš Uhlíř, který pracuje v Boršově nad Vltavou a nedaleko odtud také žije.

„Podobných projektů máme v okolí spoustu. Já osobně bych jen rád viděl, že se investice odrazí na běžném životě lidí,“ přidává svůj postřeh třiačtyřicetiletý Martin Horáček na návsi nedaleké obce Homole.

Skleníky by přinesly světelný smog

Téměř na dohled od rozlehlých pozemků je také obec Planá. „Plánované haly jsou na katastru Boršova, takže je to v podstatě jejich věc. V územním plánu to mají dlouho připravené. V našem případě je problém se zatíženou silnicí na Budějovice. Je proto otázkou, co bude projekt pro tuto komunikaci znamenat. Uvidíme, jak nám pomůže dálnice, která by měla tranzitní dopravu odvést pryč. Odhaduje se ale, že půjde o zhruba 20 procent. Trasa je totiž zatížená především lidmi, kteří tudy jezdí do práce,“ vysvětluje starosta Plané Tomáš Pintér.

Záplavové území při Vltavě investora nepálí. Objekty ze železobetonové konstrukce vysoké 10 až 14 metrů budou stát na zvýšeném terénu. Konkrétně půl metru nad hladinou stoleté vody.

Také podle starosty Boršova Jana Zemana není místní záplavové území problém. Logistický areál navíc ochrání val, po kterém povede Jižní tangenta. Tvrdí, že zabraná zemědělská půda na Panských polích je navíc méně kvalitní a hlinitá, proto bude hodnotnější postavit na ní haly.

„Na rozdíl od skleníků, které tady chtěli stavět Nizozemci. Víme, jaké potíže mají třeba v Libereckém kraji kvůli polským skleníkům. Produkují světelný smog, protože se v nich svítí ve dne v noci. Takové stavby na našem katastru nechceme a okamžitě jsme je zamítli,“ uvádí Zeman.

Kdy se začne stavět, zatím není jasné. Projekt je zveřejněný na webu společnosti Lettenmayer & Partner, jejímž jednatelem je Herman Heinrich Lettenmayer, který je zároveň členem dozorčí rady Evident-Invest. MF DNES firmu kontaktovala, ale ta se nyní k projektu odmítla vyjádřit.