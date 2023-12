Skauti chtějí přestavět strážnici v bývalých kasárnách na svou základnu

Výtvarné i řemeslné dílny, několik menších kluboven pro výuku a hry nebo větší společenské prostory pro setkávání. Zhruba takové by mohlo být vnitřní uspořádání nové základy českokrumlovského skautského oddílu Ursini v bývalých kasárnách ve Vyšném.

Skauti na pozemku pořádají brigády a snaží se chátrající stavbu proměnit v plnohodnotnou základnu pro sebe i další spřízněné oddíly a organizace. V současnosti proto pořádají veřejnou sbírku na zpracování projektové dokumentace.

„Domek bývalé strážnice jsme od města Český Krumlov získali vloni v září. Je mnohem větší než naše současná základna, a lépe tak vyhovuje našim potřebám. Technický stav je ale takový, že budova bude potřebovat kompletní rekonstrukci,“ vysvětlila vedoucí oddílu Miluše Dolanská, které mezi skauty nikdo neřekne jinak než Maluška.

Skauti mají budovu ve své správě přibližně rok a čtvrt. Za tu dobu tam uspořádali několik brigád, při kterých se snažili strážnici i s přilehlým pozemkem zvelebit a připravit na budoucí práce. „Opravovali jsme okapové chodníky, vyklízeli prostory, likvidovali spadlé dříví a prováděli sondy pro zpracování architektonické studie,“ popsala Dolanská. Doplnila, že brigádníků přišlo vždy kolem třiceti a chodili i rodiče skautů.

Přestavba vyjde na 15 milionů

„Pravidelně jsme se scházeli s architektem, kterému jsme popsali, jaké by stavba měla mít využití, a on nám zpracoval studii. Na jejím základě teď chceme vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Sbírku na její zpravování pořádáme spolu s nadací Jaroslava Foglara, která nám s dosažením cílové částky 300 tisíc pomůže při splnění určitých podmínek,“ přiblížila vedoucí.

Českokrumlovští skauti tak musí na portálu Darujme.cz do konce roku vybrat minimálně 150 tisíc, na shromáždění dalších 50 pak mají čas do konce března. Pokud se jim to podaří, nadace jim zbylých 100 tisíc přispěje. Pokud bude sbírka úspěšná, přáli by si skauti celou rekonstrukci stihnout do pěti let.

„Vše by měla upřesnit projektová dokumentace, ale odhadujeme, že náklady na přestavbu se budou pohybovat okolo 15 milionů. I s tím by nám mohla pomoct veřejná sbírka, ale pouze s ní to určitě ufinancovat nedokážeme. Budeme cílit na dotační programy z ministerstva školství, které podobné rekonstrukce podporují,“ vysvětlila Dolanská.

Možnost finanční podpory pak nevylučuje ani vedení města, které pozemek poskytlo darem. „Aktivitu skautů ve městě podporujeme a chceme, aby se i nadále rozvíjela. Určitě se o tom se zástupci Skautu budeme bavit,“ prohlásil starosta města Alexandr Nogrády.

Zájem o skauting roste

Skauti se v Českém Krumlově starají například o ptačí budky, které vlastnoručně vyrábějí, rozmisťují a pravidelně opravují. Každý rok také do města z budějovického nádraží přivážejí Betlémské světlo a 11. listopadu z Křížové hory posílají pozdrav a poděkování všem obyvatelům Krumlova v podobě Hořícího srdce. „Je to akce, kdy se na svahu Křížové hory rozmístíme podél obřího vytyčeného srdce a zapálíme lampiony. Ohnivé srdce je pak vidět téměř z celého Krumlova,“ popsala Dolanská.

Největší předností nové budovy je pak podle vedoucí její poloha. Bývalá kasárna se rozkládají na úpatí Kletě a v těsné blízkosti chráněné krajinné oblasti Blanský les. Skauti tak budou mít blízko k přírodě, která je pro jejich činnost klíčová. Jedinou nevýhodou je horší dopravní dostupnost lokality, která je na okraji Krumlova.

„Nedaleko kasáren je ale vlakové nádraží, a tak budou moct základnu využívat například i jiné oddíly a dětské organizace, které na Krumlovsko vyrazí na své víkendové výlety,“ myslí si vedoucí.

O jihočeský skauting je podle Dolanské stále větší zájem. Když oddíl před 11 lety začínal, docházelo do něj pouze 12 dětí. Dnes už jich je téměř 60 a stejný počet je na čekací listině. „Nová a větší základna neznamená, že se počet dětí v oddílu automaticky zvětší o 50. Skauti fungují na budování blízkých vztahů a takovýto skokový nárůst by to mohl narušit. Je tak možné, že v budoucnu vznikne v Krumlově další oddíl,“ upřesnila Dolanská.