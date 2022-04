Skála u Českého Krumlova bude bezpečná už v červnu, ocení to turisté

Práce měly trvat až do začátku září, což by znamenalo velké komplikace hlavně o letních prázdninách, kdy po této trase jezdí stovky aut s vodáky i lidé mířící k Lipnu. Nakonec vše pokračuje rychleji a hotovo má být do konce června.

„Pracovní prostor na silnici je už zkrácený o zhruba 100 metrů oproti původnímu rozsahu a dopravní omezení směřující provoz kyvadlově jen do jednoho jízdního pruhu by mělo skončit do 30. června. Další práce už budou pokračovat za plného provozu pouze s drobným omezením na okraji komunikace či snížením rychlosti. O letních prázdninách by tak sanační práce už neměly dopravu komplikovat,“ poznamenala mluvčí českokrumlovské radnice Petra Nestávalová.

Skalní masiv o délce 480 metrů a výšce dosahující až 60 metrů zařadila Česká geologická služba do kategorie s nejvyšším možným rizikem zřícení. Při sanaci odborná firma odstraní náletové dřeviny a nestabilní kamenné bloky.

„Následně svah zajistí vysokopevnostní ocelovou sítí spolu s bariérami a ochrannými ploty,“ upřesnil Antonín Krák, náměstek hejtmana pro dopravu a také starosta Větřní. Za zabezpečení skály zaplatí Jihočeský kraj jakožto správce silnice téměř 35 milionů korun.

Pokud však vyrážíte směrem k Lipnu už nyní a chcete se vyhnout možnému zdržení, jeďte raději po silnici I/39 přes Černou v Pošumaví nebo po silnici E55 přes Dolní Dvořiště.