Silon pokračuje v odkazu Wichterleho, zakládá nové výzkumné centrum

13:32

Je to už 110 let, co se narodil Otto Wichterle – český vědec, vynálezce kontaktních čoček a syntetického materiálu zvaného silon. A právě toto polyamidové vlákno dalo název společnosti, která se v Plané nad Lužnicí na Táborsku zabývá výrobou specificky upravených umělých hmot, takzvaných kompaundů.