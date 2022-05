V Českých Budějovicích zavřou další silnici na příjezdu do města

Důvodem další uzavírky v Branišovské je stavba nové kruhové křižovatky v místě, kde končí ulice M. Horákové na českobudějovickém sídlišti Máj.

Předáním staveniště zhotoviteli mohou začít samotné práce. „Průměr křižovatky bude 32 metrů, bude mít čtyři ramena a tři bypassy, příští rok na ni naváže i stavba nové místní komunikace v délce asi 640 metrů, která propojí ulice Branišovská a Na Sádkách,“ upřesnil náměstek primátora Petr Holický.

První etapa stavby potrvá od 16. května do 19. června. Na místě zaměstnanci vybrané firmy odfrézují asfalt a například i překopou Branišovskou pro montáž ocelových chrániček na kanalizaci. Součástí prací jsou i přeložky inženýrských sítí.

Při této etapě bude Branišovská v úseku mezi ulicemi M. Horákové a J. Opletala zcela neprůjezdná. Řidiči vozidel do šesti tun jedoucí ze směru Dubné/ Branišov mohou uzavírku objíždět ulicí M. Horákové, O. Nedbala a J. Opletala zpět na Branišovskou.

Stejná trasa v opačném směru je pak i pro řidiče jedoucí z centra. Řidiči vozidel nad 6 tun ze směru Dubné/ Branišov pojedou dále po ulici M. Horákové až na E. Rošického a dále po Husově třídě směr centrum.

Omezení se dotkne také MHD a po objízdné trase pojede linka 7. V době uzavírky tak nebude obsluhovat zastávky Dubenská, místo toho naopak zastaví v obou směrech v Šumavské.

Mají to jako zkratku

V prostoru křižovatky vzniknou chodníky a přechody pro chodce. Překládat se musejí vodovodní řady, plynovod i kabely elektrického vedení. Ve chvíli, kdy bude příští rok hotová i silnice, budou moci obyvatelé Švábova Hrádku jezdit do města právě tudy.

V současné době je ulice Na Sádkách dopravně hodně vytížená, přitom místo není na takový provoz vůbec nastavené. Řidiči však tudy jezdí směrem ke Kauflandu a na Dlouhou louku a mají tuto lokalitu jako oblíbenou zkratku.

V Budějovicích je pak už dva týdny vyloženě kritická dopravní situace. Způsobila to oprava Strakonické, která potrvá až do června. Tuto silnici denně využívá na 30 tisíc řidičů. Provoz ve městě dále komplikuje například zavřená Dobrovodský ulice kvůli stavbě dálnice D3 a dále třeba i oprava Plavské na dalším příjezdu do města.