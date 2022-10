Do spojky z Máje na Švábův Hrádek se pustí příští rok, teď staví křižovatku

„Stavební povolení na úsek mezi Branišovskou a ulicí Na Sádkách je v právní moci, záměr financování je schválený. Počítám s tím, že propojku vybraná firma postaví v roce 2023,“ upřesnil náměstek primátora Petr Holický. Příští týden by měli radní ještě posvětit samotné vypsání zakázky na zhotovitele.

Nová silnice bude dlouhá 640 metrů. „Stavba zahrnuje nejen komunikaci, ale i smíšené stezky pro chodce a cyklisty, zastávky MHD a řadu inženýrských sítí,“ vyjmenovala mluvčí budějovické radnice Jitka Brůha Welzlová.

Firmu chce město vybrat ještě letos. „Předpokladem dodržení tohoto termínu je, že se včas a úspěšně podaří nasmlouvat zhotovitele a že se nikdo ze soutěžících uchazečů nebude odvolávat a podobně,“ upozornil Holický.

Co se týká již rozestavěné křižovatky, současná omezení tam potrvají ještě přibližně měsíc. „Pak by se měl otevřít půlkruh směrem k Akademii věd a naopak bude zavřený průjezd z ulice M. Horákové,“ přiblížil náměstek.

MHD pak bude jezdit přes sídliště Šumava až do zimy. Poté budou mít stavaři na křižovatce hotovo a práce se přesunou vedle do pole směrem na Švábův Hrádek.

Obyvatelé této čtvrti po zprovoznění silnice získají novou možnost, jak se snadněji dostat například do obchodní zóny na Strakonické a podobně. Někteří mají naopak obavy, že se ještě více zahltí zkratka do města přes ulici Na Sádkách směrem ke Kauflandu.

V budoucnu by mohla silnice pokračovat dál přes Švábův Hrádek do Litvínovic na výpadovku na Český Krumlov. Tato etapa má však i své odpůrce, a to především v Litvínovicích, protože vede přes katastr této obce. Proti jsou i obyvatelé domů ve čtvrti Švábův Hrádek.

Přesné termíny na tuto část proto neexistují. Kdyby se však povedlo silnici zcela dokončit, vznikl by tím prakticky západní obchvat Budějovic.