Muž z Táborska na kroužcích sexuálně obtěžoval chlapce, dělal to roky

15:02

Kriminalisté z Tábora prověřují velmi závažný případ. Rozkrývají působení muže, který dlouhé roky organizoval nejrůznější kroužky, soustředění či tábory a na nich sexuálně zneužíval děti. Podezřelý je už trestně stíhaný a policie hledá další poškozené. Jsou to především chlapci ve věku od sedmi do patnácti let.