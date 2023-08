Severní spojka má povolení, z Českých Budějovic odvede 20 tisíc aut denně

9:16

Bez téhle silnice nebude ani dálniční obchvat Českých Budějovic fungovat naplno. Tak zásadní je pro krajské město severní spojka. Šéf Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl včera oznámil, že má tato akce stavební povolení. To znamená, že by se na ní mohlo příští rok začít pracovat a v roce 2027 by byla spojka hotová a v provozu.