Bez Severní spojky hrozí Budějovicím kolaps, její stavba začne v roce 2024

Dlouho připravovaná Severní spojka v Českých Budějovicích stojí před vydáním stavebního povolení, o něž požádalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Padnout má do několika měsíců. Přípravné řízení k tomu převzal od budějovické radnice krajský úřad, který povolení vydá.

ŘSD předpokládá, že složité stavební řízení se převodem na krajské kompetence zjednoduší a strategická komunikace může být hotová v roce 2027. Pak odvede až 20 tisíc aut denně z přetížené Strakonické ulice.

„V roce 2018 bylo vydáno územní rozhodnutí. Současné stavební řízení se týká spousty subjektů, spojením do jednoho celku podle nových předpisů se složitý proces urychlí,“ uvedla ředitelka jihočeského ŘSD Vladimíra Hrušková.

Projekt je ve fázi výkupů v cestě stojících nemovitostí, samotné platné stavební povolení na nich ale nezávisí. Na výkupech se podílí město společně s krajem. Přibližně dva a půl kilometru dlouhá spojka vedoucí od okružní křižovatky u Globusu ke křižovatce ulic Pražská–Okružní už má podle Hruškové některé pozemky vykoupené. Mezi prvními šlo o ty státní, například České pošty. Složitější převody ŘSD očekává jako vždy u soukromých vlastníků.

Bez spojky hrozí v této části města kolaps

„Vykoupené pozemky pak za stejnou cenu převedeme na ŘSD. Celková suma je 49 milionů korun. Spojka je prioritní dopravní stavbou ve městě,“ upozornil náměstek českobudějovické primátorky Petr Maroš (ODS).

Samotná komunikace je plánovaná už od roku 2011 a patří mezi důležité stavby v Budějovicích. Dopravní experti varují, že v případě jejího dalšího skluzu hrozí v této části města dopravní kolaps.

Podle minulého vedení radnice už měla být v tomto roce dokončená, přípravu několikrát zabrzdily námitky a odvolání proti územnímu rozhodnutí, které kraj nakonec v roce 2019 odsouhlasil. Uznal pouze výhrady dopravní policie, kvůli nimž se musela zvětšit v projektu křižovatka ulic Pražská a Nemanická. To zasáhlo několik nemovitostí.

Spojka je složitá nejenom terénem a doprovodnými stavbami, ale i tím, že částečně vede poměrně hustou zástavbou na pravém břehu Vltavy ve čtvrti Kněžské Dvory. V části trasy, kde je riziko povodní, povede po náspu vysokém kolem pěti metrů, pod nímž bude možné podcházet.

Před firmou jim povede silnice

Součástí komunikace budou čtyři mosty, ten nejdelší bude zavěšený na lanech a spojí břehy Vltavy. Krajské město tím získá čtvrtý most přes tuto řeku, což bude další důležité plus pro dopravu v Budějovicích. V dalším úseku plánovanou silnici kříží železniční koridor, shodu v podjezdu trati muselo ŘSD hledat se Správou železnic.

Stavba silnice má stát více než dvě miliardy korun, práce na ní mají podle aktuálního harmonogramu začít v roce 2024. S dokončením se počítá o tři roky později. Podle projektanta spojky, firmy Pragoprojekt, existovalo na počátku několik variant trasy, ale současná vyšla jako nejefektivnější.

Jedním z desítky vlastníků nemovitostí, kteří podávali námitky do územního řízení, je majitel firmy vyrábějící krmné směsi Petr Hansa. Rodinný podnik má základnu v areálu, jehož součástí je historický suchomelský mlýn, který firma rekonstruovala a vlastně zachránila jako památku. Severní spojka vede částečně přes její pozemek.

„Navrhovali jsme trasu dál od nás za firmou Bosch, ale neprošlo to. Přijdeme o některé pozemky a přímo před naší budovou povede po pětimetrovém náspu silnice. Je to nepříjemné, ale už se nedá nic dělat a naši výrobu to neohrozí. Výkup řešíme,“ uvedl jednatel firmy Petr Hansa