Opozice kritizovala soutěž na proměnu Senovážného náměstí, je předražená

Navrhnout rekonstrukci tak, aby se podařilo co nejefektivněji odkrýt koryto Mlýnské stoky, vybudovat velkokapacitní podzemní parkoviště, upravit prostranství od muzea k poště a ověřit možnost stavby budovy pro Alšovu jihočeskou galerii. To je zadání pro účastníky soutěže, která potrvá do července příštího roku a na niž město vyčlenilo tři miliony korun.

Desetkrát více zaplatí radnice za veřejnou zakázku na projektovou dokumentaci, kterou zastupitelé projednávali. Celkem jde o částku 33,8 milionu korun včetně daně a termín na její zpracování je rozmezí let 2023 - 2024.

Přestože se na vypsání zakázky zastupitelé nakonec shodli, jejímu schválení předcházela hlasitá kritika od opozice.

„Soutěž jako taková je velice dobrý nápad. Mám ale pochybnosti, že částka tři miliony je odpovídající. Podle mě je trojnásobně předražená, čemuž odpovídá i to, že se přihlásilo 30 studií,“ uvedl František Konečný (nezařazený).

K těmto argumentům se přidal Petr Maroš z ODS a jako předraženou označil celou investici. Jeho stranický kolega Michal Šebek zmínil vysoké náklady na architektonické soutěže všeobecně. „Od roku 2020 jsme za ně utratili skoro 40 milionů,“ uvedl.

Dalším zastupitelem, který avizoval, že zakázku nepodpoří, byl Petr Braný (KSČM). „Byl bych rád, kdybychom už někdy konečně něco vybudovali. Je to jen další projekt do šuplíku, který se v dohledné době neuskuteční,“ řekl.

Rekonstrukce náměstí předběžně plánovaná na rok 2025 má i s daní vyjít na 544,5 milionu korun. Jedním z požadavků na účastníky soutěže je také příprava návrhu tak, aby předpokládané stavební náklady tuto částku nepřekročily.

V osmičce vybraných soutěžících je řada předních českých architektů. Konkrétně jde o studio Pavel Hnilička Architects + Planners, které nedávno vyhrálo mezinárodní soutěž na Vítězné náměstí v pražských Dejvicích nebo ateliér Projektil architekti, jenž navrhl novostavbu Národní technické knihovny včetně přilehlého parku a náměstí.

Dále se soutěže účastní pražské Studio Perspektiv, které se pro účely soutěže spojilo s krajinářským ateliérem Partero. Ten letos obdržel ocenění Park roku za provedení parku Stromovka v Humpolci. Dalšími jsou sdružení consequence forma z Brna a Djao Rakitine z Londýna, ateliér AOC a Šmídová Landscape Architects z Prahy nebo autoři budějovického parku 4Dvory, Markéta a Petr Veličkovi z Velkého Meziříčí. Výběr doplňují architekti pocházející z Jihočeského kraje, kteří už získali několik ocenění v jiných architektonických soutěžích. Je to studio Malý Chmel a ateliér 111.

Uvedené týmy zpracují návrhy do první fáze soutěže. Z těch město následně vybere tři nejlepší koncepty, které pak architekti ve druhé fázi dopracují. Ve druhém čtvrtletí roku 2022 je představí veřejnosti.

„Zájem tolika studií nás příjemně překvapil. Troufám si tvrdit, že v tomto směru jde o jednu z nejlépe obsazených urbanistických soutěží v Česku v posledních letech,“ uvedl předseda komise pro architekturu a místní rozvoj Miroslav Vodák.