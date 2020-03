Březnové mrazy ovlivní sklizeň jihočeských ovocnářů, bylo i minus dvanáct

„U nás ve Lhenicích bylo až minus dvanáct stupňů. S teplotami do minus pěti se ještě nějak dokážou vypořádat, ale dvanáct pod nulou, když ještě pár dní předtím bylo teplo, to je pro rostliny velký šok,“ vysvětluje Petr Leber, předseda Unie ovocnářů jižních a západních Čech.

Podle jeho slov tak mrazy z minulých dnů sklizeň ovlivní. „Reálný dopad se dá momentálně těžko odhadnout. Byly narašené některé květní orgány v pupenech a teprve uvidíme, jakým způsobem se s tím rostliny vyrovnají,“ dodává předseda. Předminulý víkend napadlo ve Lhenicích na Prachaticku několik centimetrů sněhu.

Náhlou změnu teplot nejvíce odnesou nejspíše peckoviny, takže například třešně, višně nebo slivoně, které byly narašené více než třeba jabloně. Vývoj některých odrůd peckovin už byl pokročilý a připravovaly se na rozkvět v případě teplého počasí. Pokud některé orgány rostlin mráz poškodil, může se stát, že pupeny nevykvetou.

Svůj sad prošel i sadař ze Lhenic Pavel Fríd. „Mrazy způsobily velké škody, je to průšvih. Hodně zasáhly hlavně třešně. U jablek záleží na odrůdě. Pokud by se takhle nízké teploty měly v tomto týdnu ještě opakovat, určitě nebude výhled dobrý,“ přiznává ovocnář.

Výkyvy teplot pozoruje od začátku roku. Téměř každý týden se podle jeho slov opakoval scénář, kdy několik teplých dnů za sebou vystřídalo ochlazení.

„Od začátku roku stromy testovaly teplé periody, tak rašily předčasně. Nejdříve byly na stromy teploty nadměrné, málo chladné. Teď když už jim teplejší počasí vyhovuje, přijdou dny, ve kterých je zima příliš velká. To je špatně,“ přemýšlí sadař. Pupeny musí otevřít skalpelem, pak kontroluje jednotlivé kvítky.

Důsledky nepříznivého počasí hodnotí i firma Zemcheba z Chelčic na Strakonicku. „Bylo to brzy narašené, kvůli teplu, které bylo předtím. Je jasné, že u meruněk to bude průšvih. Jaro se brzy otevřelo, už to bylo dost napučené. Záleží, kolik takových mrazivých dní bude,“ řekl ČTK ředitel firmy Jaroslav Muška.

Zatím ale podle něj nelze přesně určit, o kolik produkce ovoce klesne, nebezpečí je však velké. Zemcheba na Chelčicku a Lhenicku pěstuje ovoce na 235 hektarech, nejvíce produkce zabírají jablka. Podle Mušky se mrazy jabloní nedotknou tolik jako peckovin, například zmíněných meruněk.

Ovocnáři za sebou mají suchou zimu. „Potřebovali bychom více srážek, sněhu tolik nenapadlo. Zásoba vody v půdě bude minimální,“ očekává předseda unie Petr Leber.

Sadaři ještě vyhlížejí situaci před polovinou května, kdy bývají poslední ranní mrazíky. A nadějně nevypadají podle meteorologů ani nadcházející dva dny. Pak se začne oteplovat.