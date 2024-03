V létě opraví Rudolfovskou třídu v Budějovicích. Za pár let ji opět rozkopou

Výmoly, hluboké vyjeté koleje, asfaltové záplaty, trhliny i vybledlé dopravní značení. To vše má silnice v Rudolfovské třídě v Českých Budějovicích. Platí to navíc v celé délce čtyř kilometrů, od Sadů až po Vráto. Patří přitom mezi desítku dopravně nejdůležitějších komunikací v krajském městě.

Zároveň je však společně s Husovou třídou také asi ta nejvíce zničená. Po letech čekání a zdlouhavých příprav či odkladů se jí letos konečně dostane pozornosti. Jednu část nechá v létě opravit budějovická radnice, druhou Jihočeský kraj.

Bude to úsek od křižovatky s Okružní až k viaduktu. Řidiči se tak musí připravit na dopravní komplikace. Jak velké budou uzavírky, ještě není stanoveno. Pravděpodobné je, že se silnice zcela uzavře maximálně o víkendu či ve svátek, jako to bylo v minulosti i při jiných výměnách asfaltu.

Tentokrát tak asi nehrozí kolaps dopravy jako při rekonstrukci Strakonické, který si řidiči dobře pamatují. Ale zásah to bude velký. „Je to velmi frekventovaná trasa, a proto musíme vždy uzavřít jen část a připravit objízdné varianty, aby to dopravu zatížilo co nejméně,“ potvrdil Petr Maroš (ODS), náměstek primátorky.

Opraví a časem rozkopou

Město spravuje část Rudolfovské od Sadů po odbočku do Hlinska. Na letošní úsek mezi odbočkou a viaduktem počítá s investicí přibližně 50 milionů korun. Dostane se tak asi na nejhorší část kolem Penny či Madety. Nový bude povrch silnice, na sítě pod zemí se však nedostane.

„Bohužel nemáme z minulých let připravený projekt i na rekonstrukci kanalizace, elektřiny, plynu a podobně. Ale nemůžeme už dále čekat, protože stav Rudolfovské je velmi špatný. Proto vyměníme povrch a k sítím se za sedm až osm let vrátíme,“ konstatoval Maroš.

Silnice, které v Budějovicích čekají na opravu * Rudolfovská – v celé délce

* Husova – celá kromě části kolem Výstaviště

* Novohradská – v Mladém a dále do Hodějovic

* Na Zlaté stoce a Na Sádkách – část se bude opravovat na jaře

* Vrbenská – v celé délce

* Suchomelská, Kněžskodvorská, Karolíny Světlé – silnice v blízkosti Budvaru

To znamená, že se po této době silnice opět rozkope. Plýtvání to ale podle Maroše není, další záplatování by už Rudolfovské nepomohlo. „Budeme se snažit udělat letní opravu co nejlevněji, ale aby silnice zároveň byla v celé části nová,“ doplnil náměstek.

Jihočeský kraj na práce města naváže úsekem od odbočky na Hlinskou až po křížení s Okružní. Zbylé dvě části budou následovat v dalších letech. Celkové náklady se určitě dostanou přes 200 milionů korun. Celá Rudolfovská by měla být hotová do tří let.

Časově náročnější i dražší bude část mezi Sady a nádražím nejblíže k centru. Na tento přibližně půlkilometrový úsek má radnice připravený projekt, a to včetně výměny sítí. Původně chtělo město dělat tuto rekonstrukci už zhruba před třemi lety.

„V dlouhodobém plánu investic jsme si na to vyčlenili roky 2025 a 2026. Nyní čekáme na vydání stavebního povolení,“ upřesnil náměstek nové termíny. A zbylou část od Okružní až k Rudolfovu udělá kraj v příštím roce. „To už bude v provozu dálnice, která v tomto úseku prochází,“ přidal hejtman Martin Kuba (ODS).

Blíží se čas pro Dlouhý most

Kromě Rudolfovské jsou ale v Českých Budějovicích i další silnice, které jsou ve špatném až kritickém stavu a zároveň patří mezi dopravně hodně důležité. Je to dále třeba Husova třída.

„Ta je opravdu hodně rozbitá, ale platí to i pro další komunikace. Musíme proto vše načasovat, abychom v jednu chvíli neměli rozkopané celé město. S Husovou bychom se mohli pustit i do oprav Dlouhého mostu, který to také bude potřebovat,“ potvrdil Maroš.

Obyvatelé si všímají i dalších zničených míst. „Po zimě je na tom bídně Novohradská v Mladém. Samostatnou kapitolou je cesta od Kauflandu na Švábův Hrádek. To je hrůza,“ poznamenal řidič z povolání Tomáš Havlík.

Nedaleko Sádek se začne už za několik dní s rekonstrukcí křižovatky na Zlaté stoce a okolí. Zmíněný úsek Novohradské chtělo město také opravovat letos, aby byla silnice nová, než tudy začnou jezdit vozidla mířící nebo sjíždějící z dálnice D3 na Pohůrce. Jenže pod Novohradskou budou chtít dělat dotčené firmy také nové sítě, a tak je oprava asfaltu odložená, než se vše připraví na velkou rekonstrukci.