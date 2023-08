U Rožmberka by mohly vyrůst největší větrníky v Česku, rozhodne referendum

V městečku, kde žije zhruba 400 obyvatel, stavbu větrníků část lidí vítá. V okolních obcích, které pod Rožmberk nad Vltavou spadají, se proti ní bouří a referendum považují za nespravedlivé.

„Rozhodně se mi to nelíbí. Vždyť to mají být obrovské stožáry, zničí okolní krajinu. A pokud budou stát tam, kde je plánují, budeme na ně muset koukat i od nás ze zahrady,“ čílila se Kateřina Kroniková z Přízeři, v jejíž těsné blízkosti chce německá firma Meridian Nová energie své elektrárny vystavět.

„Je to dehonestace naší přírody a to ani nezmiňuji, jaký negativní vliv to bude mít na zdejší flóru a faunu. Pevně věřím, že místní lidé nejsou prodejní a projekt nepodpoří,“ zlobil se již dříve další z občanů.

Spolu s obyvateli Přízeře přišli svůj nesouhlas s výstavbou elektráren vyjádřit na rožmberské zasedání zastupitelstva také obyvatelé sousedního Malšína a přilehlých obcí. Jsou mimo rožmberský katastr, a tak se do referenda nebudou moct zapojit, přestože trojice větrníků má stát v jejich těsné blízkosti.

Názor zastupitelů se jim však změnit nepodařilo. Podle místostarosty Rožmberka Daniela Hovorky radnice chápe jejich situaci i to, že s referendem nejsou plně spokojení. Přesto ho ale považuje za nejlepší způsob, jak se ve městě obeznámit s veřejnými míněním.

„Naštěstí jsme velice malý správní obvod a dá se říct, že se tu všichni znají. Věřím proto, že odpůrci i příznivci projektu z menších obcí dostanou možnost veřejnost dostatečně seznámit se svými argumenty. To se týká i zdejších mladých lidí, kteří už mají na věc názor, ale zatím nemají volební právo. Na prosazování svých názorů teď mají půl roku, je jen na nich, jak ten čas využijí,“ vybídl občany Hovorka.

Doplnil pak, že se jedná o první referendum, které budou ve městě pořádat. Zastupitelé proto nechali starostovi dostatek času na řádné nastudování problematiky, aby mohl vše pečlivě připravit a samotné hlasování se obešlo bez jakýchkoliv komplikací.

„Mezní termín pro konání referenda jsme stanovili na 1. března 2024, ale věřím, že vše stihneme zorganizovat rychleji,“ vysvětlil starosta Bohuslav Čtveráček.

„Pokrok nejde zastavit“

Obyvatelé Rožmberka, které MF DNES oslovila, se shodují, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu, jejíž výhody převyšují zásah do okolní krajiny. „O referendu jsem slyšela, ale ještě nevím, jestli tam půjdu. Určitě bych hlasovala pro výstavbu. Energie je třeba a neobjeví se tu sama od sebe. Musíme ji někde vyrábět a tohle mi přijde jako správný způsob,“ myslí si Kristýna Appele.

„Osobně se na referendum chystám a výstavbu větrníků nejspíše podpořím. Vím, že je to potřeba, a přijde mi to lepší než elektrárny na jiná paliva. Navíc nám to tady nijak nebude překážet. Skoro to neuvidíme a hluk nám tu taky nehrozí. V okolních vesnicích je situace asi trochu jiná, a tak chápu i jejich rozhořčení, ale pozitiva podle mě převažují,“ řekla další z obyvatelek.

Další oslovený má jasno už teď. „Je to tady samý hlupák. Oni si snad myslí, že žijeme v době kamenné. Určitě budu hlasovat pro výstavbu, takový je prostě pokrok a ten nejde zastavit. Odpůrci by se měli podívat do sousedních zemí, tam takových elektráren stojí stovky a nikoho to neobtěžuje. Argumentují tím, že jim to zkazí výhled z okna. No, co je to za nesmysl. Vždyť to pomůže nám všem,“ rozčílil se.

Trojice větrných elektráren má být zatím nejvyšší v celé republice. Jejich vrtule se budou otáčet až ve výšce 250 metrů a turbíny budou mít výkon 6,2 megawattu. Každá bude schopná energií napájet až pět a půl tisíce domácností. Na oplátku za povolení výstavby firma nabízí Rožmberku finanční kompenzaci.

„Jsme připravení dát městu jednorázovou kompenzaci jeden milion korun po spuštění každé z turbín. Dále bude dostávat milion ročně po celou dvacetiletou dobu provozu elektráren. Také nabízíme pomoc s financováním místních spolků a organizací. Celkem občanům a obci přispějeme přes 45 milionů,“ shrnul nabídku zástupce firmy Josef Urbich. Dodal, že celková investice firmy by činila 800 milionů.

Podle starosty ale ani kladný výsledek referenda neznamená, že firma Meridian v lokalitě svůj záměr uskuteční. „Referendum odpoví na otázku, zda lidé souhlasí s výstavbou elektráren, není ale vázané na konkrétní místo ani investora. Pokud se lidé rozhodnou, že s výstavbou souhlasí, může se město začít zaobírat hledáním investora, který nabídne nejvýhodnější podmínky spolupráce,“ naznačil Čtveráček.