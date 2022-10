Ujíždění před policií zastavila stodola, řidič půjde z nemocnice do vězení

Ve čtvrtek okolo 19. hodiny chtěli policisté v Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar zastavit a zkontrolovat řidiče vozidla Ford Tranzit. Ten ale nezastavil a začal ujíždět. Nereagoval ani na výzvy k zastavení pomocí výstražného a zvukového zařízení.

„Naopak přidal na rychlosti a snažil se hlídce ztratit z dohledu. Nakonec opustil Jindřichův Hradec a ujížděl po silnici číslo II/128 směrem na Deštnou. Ještě před ní odbočil vlevo na obec Studnice,“ popsala jindřichohradecká policejní mluvčí Věra Mžiková.

Při projíždění prudké pravotočivé zatáčky ve vsi muž za volantem nezvládl řízení a dostal smyk. Vyjel mimo komunikaci a narazil do rohu stodoly. Policisté v řidiči poznali místního celostátně hledaného muže.

Dechová zkouška na alkoholu byla negativní. Následoval test na přítomnost omamných látek, který ukázal pozitivní výsledek na kokain a amfetamin. Dále policisté zjistili, že pětačtyřicetiletý muž řídil vozidlo i přesto, že měl několik platných zákazů řízení všech motorových vozidel.

„Protože se při nehodě zranil, vrtulník ho transportoval do nemocnice v Českých Budějovicích. Odtud bude převezen do věznice, protože byl na něj vydaný příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody,“ doplnila Mžiková.