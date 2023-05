Říčku Polečnici v Českém Krumlově zkrotí opatření proti velké vodě

8:54

Když se říčka Polečnice v Českém Krumlově rozvodní, páchá v okolí škody. Do dvou let má být problém vyřešený. To ale neplatí o několika dalších místech na tocích Malše či Vltavy, kde i dvě dekády po ničivých záplavách chybí zábrany.