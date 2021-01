Regionální pěstitelé si mohou hledat odbyt v nové potravinové mapě

Zájemci o zapojení do projektu se mohou nyní přihlašovat. „My teď máme seznam asi 250 subjektů, kterým to budeme rozesílat. Pokud by to někdo nedostal do konce ledna, může se sám přihlásit na webu produktova-mapa.cz. Kdyby byl jakýkoliv problém, je možné se obrátit na Jihočeskou agrární komoru,“ upozorňuje Šťastná.

Internetová mapa by měla začít fungovat v nadcházejících týdnech. Záležet ale bude na celkovém zájmu. Ten také rozhodne o tom, jestli se celý projekt osvědčí.

„Teď to budeme plnit a doufám, že v horizontu jednoho měsíce by to mohlo být použitelné i pro spotřebitele. Uvidíme, jaký bude zájem oslovených. Čím více subjektů se přihlásí, tím přínosnější to bude i pro spotřebitele,“ říká ředitelka komory.

Až bude novinka naplno v provozu, budou si tam zájemci moci vyfiltrovat například jednotlivou surovinu ve svém okrese. Komora chce podpořit regionální podnikatele. Jak Hana Šťastná potvrzuje, právě ti se totiž v posledních měsících potýkají s řadou obtíží.

„Máme informace o plošných problémech s odbytem, protože nefungují gastroprovozy a hromadná stravovací zařízení. Dochází také k poklesu cen, zpřísňuje se legislativa a zemědělci ani potravináři nezažívají příliš optimistické období,“ konstatuje Šťastná.

Cílem je také zviditelnit i takzvanou agroturistiku. Řada majitelů menších penzionů se kromě ubytování věnuje také třeba zemědělství a své suroviny pak prodávají. Od mapy si agrární komora slibuje, že tyto služby budou více vidět.

„I proto tam budeme mít odkazy, díky kterým se zájemci dostanou na agroturistickou mapu. Snažíme se, aby zemědělci stáli na vícero nohách, ale mohli si zároveň část produkce sami zobchodovat. Mělo by to také podpořit kvalitu života na venkově. Tohle všechno spolu navzájem souvisí,“ dodává Šťastná.