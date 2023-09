V Budvar aréně chybí tělocvična i toalety, říká nový ředitel sportovišť

Je to krásná každodenní kulisa, komentuje nadšený křik sportujících dětí pod okny své kanceláře v Budvar aréně. Jan Velikovský si ho užívá necelý měsíc, kdy je ve funkci ředitele Sportovních zařízení města České Budějovice.

Jen pět dní po svém začátku musel 43letý šéf řešit problémy po přívalovém dešti a bouřce v krajském městě, kdy byly částečně vytopené šatny na zimním i plaveckém stadionu.

To byl křest ohněm, nebo spíš vodou, co?

To tedy ano. Ale naštěstí nevznikly žádné velké škody a viděl jsem, jak tým mých spolupracovníků funguje v krizových situacích i nad rámec svých povinností. Potěšilo mě to. Celkem mám pod sebou 52 lidí, z toho 44 z nich je přímo v provozu na sportovištích.

Všechna hlavní budějovická sportoviště jsou blízko řeky Vltavy. Nebojíte se o to víc velké vody?

Každý si ve městě pamatuje povodně 2002. Připomínají nám to štítky, kam až voda vystoupala, nebo fotky, jak rolby doplavaly až na ledovou plochu. Věřím, že se od té doby udělalo dost opatření, aby se takové povodně už neopakovaly.

Jak jste se na pozici dostal?

Dříve jsem dělal ve stavebnictví. Ale hodně jsem cestoval a hledal pracovní změnu. Snažil jsem se najít něco v Budějovicích a tato pozice mě oslovila. Povedlo se mi vyhrát výběrové řízení a vzal jsem to. V Českých Budějovicích jsem se narodil, kromě pár let tady rád žiju celý život.

Místní znalost je v takové pozici skoro nutnost?

Je to velká výhoda. Na veřejné bruslení jsem chodil sám a pak i s dětmi, stejně tak do bazénu, koukat na hokej. Znám sportoviště jako uživatel a mám kontakty také na lidi, kteří ve městě ve sportu fungují.

Dlouho se mluví o modernizaci Budvar arény. Líbí se vám návrh na spojení s letním kinem?

Budvar aréna má nedostatky v chybějícím prostoru pro suchou přípravu, tedy fitness a tělocvičnu. Chybí i bufety a toalety. Zimní stadion a letní kino by se spojily přemostěním komunikace mezi objekty, čímž by vznikl velký prostor pro občerstvení. Sezony se nekryjí, v létě by ho využilo kino, přes sezonu hokejisté. Mělo by vzniknout i místo na tělocvičnu a posilovnu.

A co rozšíření stadionu s druhou ledovou plochou?

To by byl velký přínos. Hala by se rozšířila směrem k současnému parkovišti hlavně pro mládež a krasobruslaře. Ve spodní části by auta stála dál, v nástavbě by vznikly další tělocvičny i ubytování pro hráče nebo na turnaje a jiné akce.

Mluvilo se také o rozšíření směrem k řece. To by se týkalo jen navýšení počtu bufetů a toalet?

Ano. Tam je však problém, že v místě rozšíření vede velký kanál, což dělá přípravu hodně složitou. To je nejméně pravděpodobná varianta.

Jsou to každopádně plány za desítky milionů korun. Je to v dnešní době reálné?

Věřím, že ano. I proto se mi líbí myšlenka spojení letního kina se stadionem. Háječek je největší venkovní prostor pro kulturní akce ve městě. Budu se snažit přesvědčit politiky, že je to správný krok. My bychom se pak stali správci areálu.

Zároveň je důležité říci, že zimní stadion a sportovní hala, to nejsou jen Motor a Jihostroj.

Přesně. Jsou to důležití nájemníci, ale využívají sportoviště jen částečně. Většinu ledů zabírá mládež a krasobruslaři, ve sportovní hale jsou to gymnasté nebo florbalisti. Rozvoj je proto třeba zajistit pro profesionální kluby i pro mládež a amatérský sport. Každý rodič si pamatuje covidovou dobu, kvůli které děti mají nebo měly sociální i zdravotní problémy. Sport bychom měli všichni podporovat. Dětem to pomáhá v přípravě na dospělost. Pro jejich rozvoj je sport stejně důležitý jako vzdělání.

Díry v ledu loni trápily hokejovou extraligu, a to včetně budějovického stadionu. Umíte jim už předcházet?

Snažíme se. Ledaři se soustředí na místa, kde byly problémy. Zároveň jsme o centimetr zvýšili tloušťku ledu. Když už se díra vytvoří, ledaři mají připravené hasicí přístroje na rychlou opravu. Navíc jednáme o zakoupení balíčku technického zařízení, které by mělo pomoci díru opravit do deseti minut. Brzy bychom ho měli mít.

U plaveckého stadionu se řešily problémy se střechou, hrozilo až roční uzavření. Jak to vypadá?

Zkoumal se lanový systém, který drží střechu. Konstrukce je jednoduchá, zajímavá a téměř věčná. Zjistilo se, že je v dobrém stavu. Udělaly se dílčí opravy, pravidelně stav kontrolujeme. Uzavření na delší dobu není na pořadu dne. Pro všechny naše budovy platí, že se je snažíme udržovat v bezpečném provozu. Prostor na rozvoj však moc není kvůli umístění a tomu, že je to památka. Plánujeme využít bývalý prostor fitness. Ten naposledy sloužil pro krizový štáb při covidové a ukrajinské krizi. Po drobných úpravách ho nabídneme plavcům a dalším klubům na suchou přípravu.

Vnitřní bazén má každý rok v létě odstávku. Hlavně pokud není úplně tropické počasí, tak by ho lidé však rádi využili. Neplánujete to změnit?

Chci se na to zaměřit, aby souběh zimní i letní plovárny byl delší. Ale záleží na údržbě a plánovaných opravách. Teď neumím říci, jak moc to zvládneme vylepšit.

Je stále aktuální projekt saunového světa?

Ne. Ale je to spíš otázka na našeho zřizovatele, kterým je město České Budějovice. Saunový svět by měl být součástí plánovaného akvaparku.

Jaká je životnost sportovní haly?

Loni se udělala nová střecha, což prodloužilo životnost haly na desítky let. Drobnými investicemi ji chceme dál vylepšovat. Zaměříme se na vzduchotechniku, už jsou připravené rozvody. Rádi bychom zrekonstruovali vestibul a navazující prostory. Chtěl bych, aby se něco stihlo už příští rok v létě. Ale u všech sportovišť nás limituje velmi krátké období v létě mimo sezonu.

Trochu jiná situace je na fotbalovém stadionu. Vlastníkem je také město, ale spravuje ho Dynamo. Jak spolupracujete na rozvoji Střeleckého ostrova?

Dynamo má za správu městského majetku finanční příspěvek. My zajišťujeme větší opravy, město větší investice. Jednou za rok na podzim máme společnou schůzku, kde Dynamo nahlásí požadavky na větší opravy v příštím roce. Když se to odsouhlasí, tak se pak provedou. Letos se například obnovil výběhový trávník a přibyly dvě retenční nádrže na zalévání trávníku dešťovou vodou. Měnilo se i osvětlení na LED světla, aby se podobně jako na dalších sportovištích uspořila energie.

S čím půjdete na schůzku letos?

Ideální by bylo naplánovat zásah, který prodlouží životnost konstrukce a zlepší její vizuál. Budeme řešit například i nátěr a konzervaci hlavní tribuny.

Zdaleka nedostačuje kapacita tréninkového centra na Složišti. Existují plány na rozšíření, mluvil o nich i jihočeský hejtman Martin Kuba. Řešíte to také vy?

Podporuji mládežnický sport, takže i tento projekt. Ale jinak o tom jednají zatím jen kraj, město a Dynamo. Pokud se podaří věc posunout, rádi se jí budeme účastnit.

Jsou budějovická sportoviště využitá stoprocentně?

Blíží se tomuto stavu. Když vynechám nutnou údržbu, úklid a přesuny, tak jsou kapacity zcela plné. Poptávka je větší než kapacity. I kdyby se navýšily, tak bude stále plno.

Mají lidé v Budějovicích celkově dost možností na sportování?

Na všech sportovištích se bojuje o časy zápasů a tréninků. Staví se nové tělocvičny u škol, které budou sloužit i veřejnosti či klubům. Oddíly se rozšiřují, sport je komplexnější, a tak je třeba zlepšovat a rozšiřovat i zázemí.

Na závěr plánované Národní centrum míčových her na výstavišti, které by mělo být hotové v roce 2028. Co všechno přinese?

Mládež získá nové prostory na sportování. Také to přiláká reprezentační výběry a mezinárodní utkání, což rozvine i místní ekonomiku, turismus a další odvětví. K tomu děti uvidí své vzory. Má to i sociální vliv, lidem to dá nové možnosti k trávení volného času. Navíc se uvolní místo ve sportovní hale. Tento projekt také řeší město, kraj a ministerstvo zemědělství jako majitel výstaviště. My máme spíš poradní hlas. Důležité je, aby se při přípravách na nic nezapomnělo. Včetně třeba dopravy a dalšího zázemí.