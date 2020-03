Provoz se nikdy tak dramaticky neměnil, říká ředitel budějovické nemocnice

Kolik lidí s onemocněním COVID19 tam nyní máte?

Prozatím jde o dva pacienty. Jeden leží na běžném lůžkovém pokoji, druhý je na umělé plicní ventilaci.

Mění se z pohledu zdravotníků práce s těmito lidmi?

Důsledněji se u nich používají ochranné prostředky vyšších tříd. Zároveň se snažíme o co nejmenší kontakt zdravotnického personálu. Zatímco běžně mohou jít lékaři a sestry k dotyčnému opakovaně, tady pečlivě plánujeme činnosti, jako je vizita nebo podávání léků.

Podle čeho se vybírá, který pacient musí na infekční oddělení?

Naprostá většina nemocných lidí v Jihočeském kraji i celé republice má nyní lehké příznaky. Ti mohou být doma a jsme s nimi v telefonickém kontaktu. Přijímáme nakažené s vážnějšími příznaky, kteří vyžadují léčbu za hospitalizace.

Co to například je?

Mohou mít vysokou teplotu nebo potřebují infuzní léčbu a tak dále. Obecně jsou to opatření a výkony, které není možné provést doma.

Jak se změnilo infekční oddělení budějovické nemocnice?

Celé je nyní vyhrazeno pro pacienty s podezřením či potvrzením onemocnění COVID-19. Ti, kteří na infekčním oddělení nemusí nutně být, jsou na ostatních pracovištích.

Kolik máte lůžek?

Na oddělení jich je 47. To je standardní kapacita, která je připravená. Teď je většina lůžek neobsazená a čeká se na pacienty, o které se budeme starat. Je to taková klidová fáze a přejeme si, aby to nebyl klid před bouří.

Jak dlouho může hospitalizace s novým koronavirem trvat?

To je velmi individuální. Někteří pacienti u nás byli den či dva a pak jsme je propustili domů. Naopak pokud jde o vážný průběh, tak se budeme bavit o řádu týdnů.

Nemocnice se pustily do odkladů výkonů. Co to znamená u vás v nemocnici v praxi?

Ke zrušení plánovaných výkonů a hospitalizací došlo minulý týden. Propouštíme teď ty, kteří mají za sebou operaci a čeká je u nás ještě několikadenní léčení. Postupně se snižuje celkový počet pacientů. Například minulý týden ve čtvrtek a pátek už byl kvůli tomu provoz spíše klidný, když nepřicházeli noví lidé.

Kde jste odkládali výkon nejvíc?

Šlo o pracoviště, kde je největší podíl plánovaného provozu. To jsou například ortopedie, chirurgie, urologie, gynekologie či neurochirurgie. Naopak se nijak nezměnil provoz onkologického oddělení. To pokračuje ve stejném rozsahu dál.

Personál vzal opatření bez problému?

Očekávali to, připravovali jsme je. Spíše se řešil přesný termín. Je třeba poděkovat úplně všem zaměstnancům nemocnice. Ta opatření jsou historicky bezprecedentní, nikdy se provoz tak dramaticky neměnil. Všichni k tomu přistupují aktivně a konstruktivně, zapojují se do různých výzev na sociálních sítích a nabízejí svou pomoc. Naši pracovníci se semkli a je to vidět. Ohromně to zvyšuje dobrý pocit z práce.

Máte dostatek ochranných pomůcek?

Zásobování pro všechny nemocnice v regionu zajišťuje holding Jihočeské nemocnice. My jsme během víkendu dostali dodávky ochranných prostředků. Na začátku tohoto týdne je tak situace mnohem optimističtější než například ve čtvrtek. V Česku je ale určitá nejednotnost v postupu českých nemocnic. Zatímco některé používají pomůcky nejvyšších tříd pro všechny pracovníky, jiné jimi šetří a používají běžné. Doporučení WHO (Světová zdravotnická organizace, pozn. red.) přitom říká, že personálu, který je v běžném kontaktu i s tím nemocným, stačí obyčejná chirurgická rouška. Tuhle nejednotnost vnímám jako problém.

Jak to tedy vypadá u vás?

Zdravotníci, kteří provádí výkony s nakaženým, mají pomůcky nejvyšší třídy. Ostatní používají standardní vybavení. Všichni mají běžnou chirurgickou roušku, která podle WHO dostačuje. Proto nás mrzí, že někde prostředky nejvyšší třídy spotřebovávají, i když to není nezbytně nutné. Věříme, že to do budoucna nezpůsobí nedostatek.

Máte někoho ze zaměstnanců nemocnice v karanténě?

Nyní je to asi deset lidí. Nebyli ale v kontaktu s nemocným při výkonu práce. Jde o osoby, které se vrátily ze zahraničí nebo jsou příbuzní Jihočechů zaměstnaných ve zdravotnictví za hranicemi, již byli v kontaktu s nemocným. Zvládáme to.

Mluvilo se o výpomoci studentů.

Někteří studenti už u nás pomáhají, protože v nemocnici ještě před touto situací měli stáže a praxe. V tuto chvíli je zatím ale ve velkém nevyužíváme, protože situace je v kraji relativně příznivá a provoz je omezený a klidný. Teď je těžké předpovědět, jakým tempem se budou počty měnit.

Máte i přesto nějaký osobní odhad? Hrozí podle vás, že kapacita 47 lůžek nemusí stačit?

To teď opravdu nejde odhadnout. Máme v kraji výrazně méně nemocných, než je v Praze a Středočeském kraji. Situace je u nás příznivější. My v nemocnici jsme kromě fungování infekčního oddělení schopni případně měnit další lůžkové stanice. Podle toho, jak se budou počty měnit, máme připraveno několik scénářů. Je ale třeba připomenout, že zatím máme na infekčním oddělení pouze dva pacienty.