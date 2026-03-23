Soud zrušil plán povolující další stavby u Lipna, obec se brání kasační stížností

  9:20,  aktualizováno  9:20
Regulační plán umožňující stavbu objektů s celkovou kapacitou až 2,5 tisíce rekreačních lůžek na poloostrově Radslav u Černé v Pošumaví zrušil českobudějovický krajský soud. V dokumentu schváleném zastupiteli v roce 2024 nalezl vady, které odporují zákonu.
Regulační plán řešil plánovanou stavbu rekreačních objektů na poloostrově Radslav na levém břehu Lipna. Nyní je tam chatová osada. | foto: Lipensko pro život

Návrh na soudní řešení podaly místní spolky, obec proti rozhodnutí podala kasační stížnost. Jednání se zúčastnila i soukromá společnost, která plánuje na území o rozloze 19 hektarů stavět.

Podle rozhodnutí soudu obec chybovala, když regulační plán nedala před jeho schválením posoudit v řízení o vlivu na životní prostředí. Tak masivní projekt zástavby, který nový regulační plán (RP) umožňuje, musí podle rozsudku i směrnic Evropské unie takovým řízením projít. Navíc se regulace staveb v celé oblasti musí posuzovat komplexně, včetně vlivů jiných záměrů.

Soud vyjmenoval i další nedostatky RP – chybějící čistírna odpadních vod s dostatečnou kapacitou, špatná dopravní obslužnost nebo příliš hustá budoucí výstavba. Ta předpokládá celkem 200 apartmánových, hotelových a rodinných domů.

„Je smutné, že řádného posouzení regulačních plánů a záměrů staveb rozsáhlých rekreačních komplexů se musí spolky domoci až na základě žalob. Měly by je ve svém zájmu vyžadovat samy obce a orgány ochrany přírody,“ komentoval rozhodnutí jeden ze zástupců žalobců Milan Hladík, předseda Spolku chatařů Radslav.

Obec podle kritiků šla na ruku developerům. Kromě zástavby, kde mají být budovy, sportoviště a hřiště, omezuje záměr developerů přístup veřejnosti ke břehu přehrady. Navíc v místě, které je pod ochranou CHKO Šumava. Proti takové změně území měly námitky také Povodí Vltavy nebo Správa Národního parku Šumava, přesto plán prošel a zastupitelé ho přijali.

Před válkou tam žilo 130 lidí

Soud nakonec neakceptoval ani argumenty žalované strany, že RP není stavebním povolením, jen určuje možnosti území a konkrétní podoba sídla se musí následně posuzovat. „Regulační plán neřeší počet budov. Jen plochu, která může být zastavěná. V našem případě je to maximálně 35 procent ze zmíněných 19 hektarů,“ uvedla pro ČTK starostka Černé v Pošumaví Irena Pekárková.

Podle předsedkyně spolku Lipensko pro život Pavly Setničkové způsobují nekvalitní územní plány, nedostatečná infrastruktura a předimenzovaná rekreační výstavba ve spojení s globálním oteplováním degradaci celé nádrže.

„Byli bychom rádi, kdyby zastupitelé i investoři přistupovali k této situaci konstruktivně, například zmenšením zastavované plochy,“ domnívá se Setničková, jejíž spolek zastřešuje také sdružení chatařů a majitelů loděnic v Radslavi.

Samotná Radslav byla původně obcí, kde žilo před válkou až 130 obyvatel. Pozdější odsun celou oblast vylidnil, v polovině minulého století si ji oblíbili chataři a rybáři. V posledních letech založili majitelé chat několik spolků, které zde odmítají hotely a apartmány. Ve stanovách mají, že jejich posláním je chránit rekreační charakter území.

Připouštějí však, že se v osadách postupně mění společenské vztahy. Narušují je podle nich hosté pronajímaných chat. Navíc je stále víc poškozovaná okolní příroda. Hydrobiologové loni naměřil silné znečistění vody sinicemi kolem Radslavské zátoky. V oblasti chybí kanalizace a účinná čistička odpadních vod.

